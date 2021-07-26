【新冠疫苗】港府擬推長者即日籌接種疫苗　病人組織籲做好配套控制人流

▲ 港府擬推長者即日籌接種疫苗，病人組織籲做好配套控制人流。（經濟日報資料圖片）

政府擬於社區接種中心安排「即日籌」，予長者無需網上預約，就可到按種中心接種新冠疫苗，每日提供200個名額，初期計劃先開放予70歲或以上長者。有接種中心營運者梁國齡指已增接種站，相信人手可應付，又料政府會視乎接種需求，檢視中心營運安排；病人組織亦稱新安排將方便長者接種，惟籲政府應做好配套安排。

有營運疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡接受港台節目訪問時，對有關安排表示歡迎，希望可鼓勵更多長者接種；又指中心已經增加接種站，相信人手和設施足以應付，但或需要增加中心的文職人員，協助長者填資料及解釋接種詳情。

梁國齡指，有就接種中心是否廷長營運問題，與政府初步接觸，估計政府會視乎市民接種需求，若市民需求降低，部分中心難免要遷徒或關閉，目前已初步向政府建議搬遷到商業大廈。

出席同一節目的病人政策連線主席林志釉認為，即日籌可以方便長者，不用透過複雜的網上登記預約打針，但政府應有配套，包括每間中心的長者即日籌應有彈性，控制人流方面亦要有安排，若安排令部分長者未能接種，或會減低他們接種的意欲。

林志釉又呼籲家人如擔心長者健康風險，應保持良好溝通；至於當局為營運中心定下營運限期感不解，他稱市民接種反應較初期踴躍，關注政府是否繼續將接種中心運作期限設於9月，認為要提早讓市民知道安排。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則稱，全港要有約600萬人接種新冠疫苗才算安全，佔全港670萬合資格接種人口大約9成，估計要達至約9成人口接種起碼要到11月中；惟長者接種率目前仍然偏低，約200萬名60歲以上人士，只有約兩成半人接種疫苗。

何栢良認為，政府計劃推出的疫苗接種「長者即日籌」只是便利措施，但樽頸位始終在於安全訊息「未夠入屋」，建議政府可參考外地經驗，調整宣傳策略，例如多找已接種長者作分享，政府宣傳片亦應加入更多長者元素。

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責任編輯：陳正怡