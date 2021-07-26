【MIRROR成員】粉絲為陳瑞輝生日應援籌備兩個月　皮寶寶：追星花很多時間但開心

▲ 負責籌備「皮皮」陳瑞輝（Frankie）生日應援的「皮寶寶」Bleh及Fish受訪。

MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）將於7月29日迎接33歲生日，Frankie的Fans Club剛於7月24及25日舉行「Little Moments, Big Memories: Frankie Birthday Carnival 2021」，讓一眾已加入Fans Club的皮寶寶購買限定應援物及與多個「皮皮」合照留念。

當中皮寶寶Bleh及Fish接受TOPick專訪，大談籌備是次Frankie生日應援的苦與樂，並分享與「皮皮」一同成長的感受。

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▲ 低調的Frankie也有親臨Carnival。（IG截圖）

追星也是學習

身為粉絲團Admin之一的Bleh表示：「從構思、集資到籌備至今兩個月，這次的Carnival有5個皮寶寶一起做統籌，加上10位Helper幫忙。一系列的生日應援除了Carnival外，還有戶外電視廣告、巴士廣告及宣傳車。」

她透露：「這一、兩個月需要籌備很多事情，真的只要上學及做這事，還有很多溝通上的事情，差不多每天都會至少討論兩、三小時，談論應援物、相片怎樣放、揀相等，這些照片都是Frankie給我們的，我們挑選後會再執相、調色及加框成現成的模樣。」

Bleh更笑言由此學習了很多新的技能：「以前我很想執相，但因為這次想製作PhotoBook，有大量的相片需要執，今次學懂了使用PhotoShop、AI等，這兩個月的Learning Curve都很大。」

不少「皮寶寶」是在今年1月1日的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮後入坑，鏡粉都大讚Frankie全程表演時既落力且笑得很Charm，令大家覺得他很熱愛表演並投入其中。

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籌備生日應援

一眾皮寶寶共集資6位數字這次辦的生日應援，Bleh說：「今次大家都很支持我們，集資數字比去年多了5至6倍，粉絲數量也增加得很快。經過1月1日叱吒，多了很多人支持皮皮。」

Admin的事務很繁忙，Bleh回憶當初：「他甫一出道便開演唱會，那時我們會參考韓星的做法，準備手幅、設計T-shirt......為Fans服務也為Frankie圈更多粉。」

她感慨指：「當Admin壓力很大，特別是現在多了很多『皮寶寶』，壓力也相對會更多，因為我們都想有更多『皮寶寶』，更多外人可認識『皮皮』，其實這些壓力也是動力來的，很想與Frankie一起進步。」

Bleh續指：「每位幫忙的Admin也有正職，以我為例，我現正求學中，只有放工、放假這些空餘時間才可投身FC（Fans Club）事務，所以一日24小時也不夠用。」

她也坦言追星其實需要花很多時間：「不過過程很開心，變相令自己想投放更多時間在內，但同時也需要兼顧很多現實的事情。」

▲ 找到Frankie的親筆簽名嗎？（梁樂欣 攝）

入坑成皮寶寶

問到何時入坑？Bleh憶述：「我自《造星I》已開始入坑，播《前傳》開始便每天坐在電視前等待，被Frankie的《無盡》表演所吸引，因為很有感染力，他的舞很表達到搏盡無悔這訊息，所以便被吸引了。」

Bleh謂：「我喜歡他夠真誠，而且很愛錫Fans，這次的PhotoBook和Carnival的相片是他為了Fans而準備，自己邀請攝影師去拍攝這數輯相片，就是想給予Fans驚喜，回饋他們這麼多年的支持。」

她又指：「Frankie較沉默寡言且不懂得表達自己，但他的堅持很令我感動，特別是看見他從《造星I》到第一次MIRROR Concert內的Solo《Lonely》，再到5月《One and All Live》的《白玫瑰》，可以看見他的進步很大，他默默耕耘的性格很感動到我。」

▲ （左起）Fish、Bleh。（梁樂欣 攝）

追星之路

Fish為是次生日應援的Helper：「今年真的多了很多Fans，有點擔心是否大家都會喜歡我們製作出來的成品，會否有人欣賞呢？他們會否喜歡呢？有點壓力。」

Fish也是早期入坑的「皮寶寶」：「我是看《全民造星I》的時候，他跳《無盡》的一刻入坑的。他跳舞時上來的一下很Charm，所以被吸引了，之後一直看下去，覺得他很低調但會默默地付出。」

問到為何會喜歡Frankie？Fish覺得：「他心地很好，他會鼓勵我們將送給他的禮物捐出去，他很好人且很有善心，而且很專一，是很吸粉的，雖然他很低調但他很努力。」

她坦言：「《全民造星》後才開始，之前沒有追過任何星。我不算用很多時間去追星，因為我本身有正職，不能每個活動也出席，但一有空便會去。」

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Frankie的人氣愈來愈高，Fish感慨指：「他愈來愈紅是開心的，很大感受就是第一次出活動時其實（粉絲是）十隻手指可數到的，那是18年12月的YOHO活動，他們出道後的第一個活動。現在真的真了『很多很多很多』粉絲，所以真的很感動！」

除生日嘉年華外，這次Fans Club也準備了流動廣告車及多個幕場及燈箱應援，讓「皮寶寶」可到處打卡。（有關Frankie生日活動詳情按此）

記者：梁樂欣

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