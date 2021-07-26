【告別愛兒】符曉薇靠女兒走出喪子之痛　陳柏宇至今仍陷陰霾：二胎變成不敢接觸的話題

▲ 歌手陳柏宇的太太符曉薇（Leanne）繼去年發生宮外孕導致流產後，全憑3歲女兒給予力量，走出喪子之痛，惟丈夫陳柏宇至今仍陷陰霾。

歌手陳柏宇的太太符曉薇（Leanne）繼去年發生宮外孕導致流產後，早前她因患有愛德華氏症而需忍痛人工流產，一年內承受兩次失去第二胎的錐心之痛，以使她沒有勇氣再懷孕。現將整副心思全放在女兒身上，她與老公從不求愛女贏在起跑線，只求她走一條快樂的路，故放棄名校幼稚園取錄，現在眼見女兒在學校玩得開心，更堅定了自己的信念。

▲ 望子成龍是不少父母的期望，惟Leanne 揚言絕不會成為「怪獸家長」，更不要求女兒讀上名校。(黃建輝攝)

陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）向來是演藝圈中的模範夫婦，結婚4年仍然恩愛如昔，又經常在社交網放閃，羨煞旁人，一年後誕下愛情結晶陳羿辰（Abigail），一家三口樂也融融。一直希望為家庭再添新成員的Leanne，求二胎之路可謂一波三折，去年證實有宮外孕，需接受緊急手術切除一邊輸卵管，但兩夫婦繼續嘗試再懷下一胎。直至早前證實成功懷孕，當滿心歡喜迎來第13周時，卻再次傳來壞消息，皆因醫生發現胎兒頸皮過厚，診斷患有罕見病「愛德華氏症T18」，最終決定忍痛終止懷孕。

事隔數月，在老公全心全意呵護之下，樂觀正面的Leanne 心情已平復許多，她接受本報訪問時表示感謝外界關心，「我已經走出了，大家不用擔心我！」相反，只顧着照顧老婆女兒的Jason 似乎仍困在喪子的陰霾之中，Leanne 指老公至今依然不願重提傷心事。「他自己也不清楚是否走出了，之前有記者問到他失去第二胎的問題，他也不太想講，變成一個不敢接觸的話題。直至現在這刻，他把自己的傷痛先放一邊，所有都以我的感受為先。」

▲ 符曉薇繼去年發生宮外孕導致流產後，早前因胎兒患有「愛德華氏症T18」，需忍痛終止懷孕，兩度經歷喪子之痛，令人心痛。(IG圖片)

她好不容易懷上了第二胎，一直勤力做產檢，Jason 更特意買了一架新車方便接送妻兒，豈料孩子只生存了13周，最終沒機會看一下這個世界。Leanne 坦言起初自責沒有保護好孩子，更會觸景傷情，故已將BB用品轉送他人。「因為第一胎很順利，原以為容易就再懷孕，但我不想因為失敗而放棄，這樣只會抱憾終生，可能要到第二胎的出現，才能真正的放下。」

經歷兩次流產，痛是必然的，尤其當時與身邊好友一同懷孕，唯獨她未能順利生產，悲痛之情難以言喻。大部分人都不願再提起，但她也勇敢選擇在社交網剖白傷心過往，為的是記錄無緣的胎兒曾經存在過，且鼓勵同路人，告訴她們並非孤軍作戰。其後收到大量的安慰信息，為她心中添溫暖。「可能有人覺得我做新聞，我不會去介意。我收到不只是香港人的鼓勵，甚至來自台灣、新加坡的網民跟我分享他們的經歷，當時就像是一道光，慢慢讓自己振作起來。」

幸得家人的支持、女兒的陪伴，她才漸漸走出喪子之痛，至於會否再考慮生第二胎，她感慨地表示順其自然。「我女兒不知道發生甚麼事，但我要如常照顧她，當時即使她發脾氣，彷彿也是一個安慰。如果我沒有她，真的不知該如何去面對！」

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快將3歲的Abigail，是個熱情活潑的小孩，為了讓孩子學習跟別人相處，兩夫妻為愛女報讀學前班，並將於今年9月升讀幼稚園，正式踏入校園生活。望子成龍是不少父母的期望，惟Leanne 揚言絕對不會成為「怪獸家長」，笑稱皆因自己沒有能力。「現在這個世界，開心兩字已變得好困難，加上做怪獸家長太辛苦了，要鞭策自己去推動孩子讀書，但我和老公都是屬於比較輕鬆的人，讀書成績又不是特別好，我亦不需要她讀名校，最重要是她的人品。

在這個競爭激烈的社會，大部分家長都希望子女贏在起跑線，故從小就會給最好的教育他們。但Leanne 和Jason 偏偏反其道而行，不主張催谷孩子，認為學業成績並非一切，品格才是更重要。「之前Abigail 已獲得幾間幼稚園的取錄，其中有一間被稱為學校界No.1，很多人都爭相報讀的。可是，最後我們選擇了一間比較Happy school， 也暫不打算報讀國際學校，想她先學好廣東話。我老公在加拿大長大的，他不明白香港的教育制度，對他來說，讀那一間學校也不重要，她開心就足夠了。」

▲ 雖然Leanne 經常投訴老公惜女多過惜老婆，但她笑指只是向老公撒嬌，而並非真心呷醋。(IG圖片)

常言道女兒是爸爸的前世情人，自從Abigail 出世後，Jason 已徹底變成「曬B狂魔」，隨即為其開設Instagram帳戶，並時常分享愛女的成長點滴。因此，他不只一次被Leanne 公開投訴惜女多過惜老婆，但Leanne 笑指只是向老公撒嬌，而並非真心呷醋。「我連那個帳戶密碼都沒有，好慘！其實有一個人這般愛錫女兒，是一件很幸福的事情，有時候故意開玩笑，嬌嗲一下。」

最近，Jason 除了忙於推出新專輯外，又要照顧孩子，更要搬屋執拾，忙得不可開交，但他依然盡心盡力處理多項工作，讓她大讚老公是超級「神隊友」。而在教育女兒上，兩夫妻立場大多數一致，「我們沒有分黑白臉，老公有時也會對女兒惡，反而女兒一撒嬌，我就比較易心軟。希望在我們的教育下，縱使身於黑暗的世界，也能找到快樂。」

記者：曾嘉善

場地：HEXA六公館