羅敏莊相隔9年再開演唱會　陳國邦+囡囡陳禛齊打氣

▲ 羅敏莊再開演唱會。

羅敏莊（Mimi）將於9月4及5日，在九展心Star Hall匯星舉行《羅敏莊 Live Alive演唱會》，是Mimi相隔9年再次舉行個人演唱會，一眾好友黎瑞恩、黃翊、伍仲衡及李志剛將會擔任演出嘉賓。

雖然老公陳國邦身在內地工作，但不忘為太太打氣送上祝福，利用做運動時間，拿着手機邊跑邊自拍，鬼馬貼地的套用一句時下流行用語為太太個唱造勢。

視頻中的陳國邦，以一句「我老婆開演唱會，咁大件事都冇人講！」加上一臉焦急、肉緊的表情，盡情展示Mimi開show有幾咁大件事，誓要落力助攻宣傳，務求成為香港大事之一，足見陳國邦為了太太果然可以去到盡。

陳國邦渾身男人味為Mimi打氣，囡囡陳禎在香港接力，跟媽咪回應爹哋的「咁大件事冇人講」視頻，兩母女合拍的說出開show地點和日期。一家三口果然齊心事成。

▲ 陳國邦拍片支持。

Mimi 9歲的女兒陳禛難得首次見證媽媽開演唱會，更罕有出鏡助慶，一家表現非常合拍。其實9年前羅敏莊首辦首個個人演唱會，女兒剛孕育在懷中，陪伴媽媽開演唱會，今次有女兒見證演出，感受特別深。

Mimi透露已為9月個唱作好全面準備，其中要做的是減肥。她自信說：「為了演唱會已開始修身，之前影了一輯很美的海報，心情極興奮，這兩個月的日子要努力節食。」

▲ Mimi和女兒在家和應。

減肥之外，另一個重要任務當然是為演唱會編排表演環節及選歌，Mimi透露身邊已有一班出色的友好歌手黃翊、小恩子和音樂人伍仲衡 、高世章老師等坐陣，故令她倍感興奮。

此外，演唱會其中一部份Mimi會與音樂人伍仲衡一齊jam歌，更有觀眾即時點唱時間，她雀躍說：「如果觀眾反應熱烈，可能會唱得比歌單更加多，他們即場點，我立刻唱，知道觀眾一定好開心，而我一定玩得好興奮。」至於演唱會嘉賓安排，Mimi說：「好姊妹黎瑞恩一定要來，我的電台好拍檔李志剛一定要來，與我一起做直播演出的黃翊及伍仲衡，更加要來。」