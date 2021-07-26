【好人好事】港孕婦穿羊水急截的士往醫院　司機全程「專業式」安慰分散注意力

▲ 港孕婦穿羊水急截的士往醫院，司機全程「專業式」安慰分散注意力。

香港好人好事多！一名港媽於社交平台分享，BB在預產期前提早來臨這個世界，媽媽在臨上的士前穿羊水，的士司機非但沒有拒載，不介意她弄髒座位，全程更以「專業式」安慰，分散她的注意力。媽媽到達醫院後，司機更第一時間下車通知醫護有孕婦快要分娩，最後BB在推入產房後5分鐘內出生。港媽衷心感謝司機的幫助，「因為你，我個BB成功健康平安出咗世。」

一名港媽於Facebook專頁「的士司機資訊網 Taxi」發帖及上載BB相片，由於BB較預產期早來臨，港媽與姐姐急截的士前往醫院，沒想到她在上的士一刻竟然穿羊水，

喺車門企咗好耐，雖則佢都知我會整污糟佢架車，但都不斷安慰我唔好急慢慢黎，深呼吸先上車。

司機專業安慰港媽 分散注意力

上車後，司機全程跟港媽說話，分散她的注意力，亦對她說：「忍住！好快到！」儘管港媽深明在穿了羊水的情況下司機只能慢駛。在言談之間，司機透露自己曾學習急救，所以他「專業地」安慰港媽，

佢成程車亦一直不斷叫我大啖吸氣呼氣，佢真係好專業。

落車第一時間通知醫護非收錢

到達醫院後，司機沒有立刻收取車資，反而第一時間下車通知醫院醫護，有孕婦已穿羊水快將分娩，讓醫院安排。

到咗醫院之後佢冇即刻收車錢先，反而係叫我家姐留返司機個電話等所有野成事之後，再payme返佢。

▲ 港媽誕下可愛BB。（Facebook 圖片）

港媽被送上擔架床後被立刻推上產房，不足5分鐘BB便出生。港媽回想起，從上車到醫院分娩整個過程約45分鐘，她感謝車牌號碼1309的綠色的士司機，

因為你，我個BB成功健康平安出咗世。

司機：遇到你哋係我嘅緣份

的士司機看見帖文後回復，「唔使客氣最緊要母子平安，遇到你哋係我嘅緣份，所以我要盡力幫手，你個B好得意希望佢都能夠生活快樂。」

網民：人間有情

不少網民讚揚的士司機的愛心舉動，大讚司機非常專業，「好人有好報啊！」

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責任編輯：王明芳