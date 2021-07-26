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【廉政公署】戴耀廷等三人涉立法會換屆選舉刊報章廣告　遭廉署起訴違選舉舞弊條例

社會 12:11 2021/07/26

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戴耀廷葉劍青及石守正涉立法會換屆選舉刊廣告，遭廉署落案起訴違選舉舞弊條例。（經濟日報資料圖片）

廉政公署早前接獲投訴，指戴耀廷、葉劍青及石守正涉於2016年立法會換屆選舉中，並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，於2份報章刊登6個廣告，招致選舉開支共逾25.3萬元，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》，署方今日(26日)就三人落案起訴，周五(30日)於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署早前接獲投訴，案情指57歲戴耀廷、55歲葉劍青及50歲石守正並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，於2016年9月4日舉行的2016年立法會換屆選舉中，透過雞蛋同盟有限公司招致選舉開支共逾25.3萬元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。

戴耀廷於該選舉前曾分別透過電台節目、記者會及社交媒體向選民介紹一項投票計劃，其目標是透過招募選民根據該計劃提供的建議投票予某些候選人，以達致過半數當選議員均來自某特定群組。宣傳該計劃及其目標的廣告，分別在2016年8月9日、9月2日及4日刊登於《明報》及《蘋果日報》。

廉署調查發現，雞蛋同盟就該3個刊登於《明報》的廣告支付132,540元，並就另外3個刊登於《蘋果日報》的廣告支付12萬元；葉劍青及石守正同為雞蛋同盟董事及該公司銀行帳戶的授權簽署人。於徵詢律政司法律意見後，廉政公署今日落案起訴三人。

3名被告同被控4項於選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪名，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第23(1)條。3人將於周五在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。選舉事務處在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：陳正怡

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