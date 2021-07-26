【東京奧運】曾因母患病欲棄訓練回鄉　21歲清華神射手楊倩氣步槍奪東奧首金

▲ 楊倩在奧運10米氣步槍勇奪金牌。

東京奧運於7月23日開幕，而首面奧運金牌於翌日誕生，由中國「00後」運動員楊倩於女子10米氣步槍中先拔頭籌。楊倩10歲起開始射擊訓練，不但是「神射手」，讀書成績也非常優秀，目前是清華大學經濟管理學院的學生。她在清華受訓期間，曾因媽媽患重病一度回鄉，但在母親的鼓勵下繼續射擊之路。

綜合內地媒體報道，21歲的楊倩樣子甜美，拿起氣步槍即變身「神射手」，在女子10米氣步槍決賽，以破奧運紀錄251.8環奪冠。疫情下，楊倩依大會事先規定，自己戴上了金牌，她又以雙手做出心形動作，相當可愛。

▲ 楊倩在奪得東奧金牌後，雙手比出心形動作。（新華社圖片）

10歲起受訓

楊倩自10歲起開始射擊訓練，2011年入選寧波體育學校射擊隊，自始就展開運動員生涯，很快在多項賽事中嶄露頭角。楊倩在受訓3年後，於2014年的浙江省運動會奪得3面金牌，得到當時中國射擊隊總教練王義夫的關注。

2015年，她在首屆全國青年運動會中取得銅牌，同年獲選青年奧運隊。2016年2月，楊倩成功通過北京清華大學的體育冬測和後備人才選拔，2年後，她考入清華大學的經濟管理學院。2019年的第2屆全國青年運動會，楊倩得到金牌，曾在資格賽打出633環的佳績，獲選入國家隊。

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媽媽患病欲棄訓練

然而，在剛入讀清華大學不足半年，楊倩就得悉母親患上重病，她即時從北京趕回家鄉每日陪伴，一度想放棄學業和訓練，不過母親卻勸說女兒繼續努力訓練，盼她在國際賽場奪得佳績，

只要你能取得更好的成績，就是給我最好的良藥。

母親的一番話令楊倩深受感動，她重返校園繼續訓練，如今她在奧運取得金牌，媽媽在浙江家鄉看直播，激動得站起來不斷鼓掌，更喜極而泣。她擦着眼淚表示，「比金牌更可貴的是女兒的努力。」

兼顧學業運動

楊倩年少時的教練，讚揚她擁有一顆「大心臟」，與其他同齡孩子比較，她在賽場上表現發揮得最好。而楊倩的中學老師也大讚她遇事沉著冷靜，而且不但運動表現出眾，學業成績也很優秀，是個品學兼優的學生。

不過，要同時兼顧學業和射擊訓練並不容易，她想回校上課，就要向國家隊請假。在面臨高考的日子，身邊的同學可以全心投入溫習，她卻仍要繼續日常的射擊訓練，令她倍感壓力，幸得射擊師兄師姐開解，她才能度過難關。

而作為文科生的她，入到大學就面對「微積分」難題，一度感到挫敗，慶幸經過一番苦功，她最終在大一順利通過所有科目考試。楊倩認為，以往在體育學校幾乎將所有時間精力都用在訓練上，但上大學後，提升了自己的認知能力，開闊了眼界視野，對射擊項目也有更深的理解。

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責任編輯：王明芳