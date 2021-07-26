【藝人創業】藝人曾建怡10萬元創業變身花藝師　感歎做演員太窮養不活自己急謀生計

▲ 今年34歲的曾建怡表示，當時投身演員日復日的拍攝工作，但卻連生活費也成問題，她開始思考前途問題，加上媽媽提醒自己年紀已不輕，要找一份能養活自己的工作。

演員，是不少人的夢想職業，今天的主角曾建怡（Elaine）自小也有這個「我的志願」，於是以參選港姐作為跳板成功加入TVB做演員，但後來收入不穩定，經常入不敷出，於是決定離開電視台嘗試從事不同行業，包括化粧品售貨員、OL等。但人生路向仍在兜兜轉轉，還未找到出路。一次偶然機會下接觸花藝，她成為專業的花藝師及開設網上花店，終於找到真正的人生方向。

▲ Elaine計劃待疫情好轉後，會開實體花店。（黃建輝攝）

今年34歲的Elaine，「表演」的年資甚長。她說：「我自小已很喜歡表演，3歲讀幼稚園時，被老師選中在聖誕節上台表演，當時跳蟲蟲舞，台下有很多家長及同學望着我，我完全不怕羞，更十分享受。讀中學時我參加話劇及合唱團，因為我很享受表演。」

升上大學時，當時只有19歲的她在街上被星探發掘成為model，還變成了「正職」。「做model收入不錯，接一次job已足夠我使半個月，所以我有時走堂接job，所以Year 1的成績只是僅僅合格，後來我加倍努力，成績才漸漸追上。」

畢業後，Elaine再繼續做model工作，除了拍廣告片及硬照外，更開始拍劇。「我第一次參與拍劇是港台的《廉政行動2011》，雖然我沒有拍劇經驗，但當時導演讚我的表現很好，令我十分開心。」

縱使model自由度高，薪酬又不錯，但她認為競爭大，收入並不穩定。「有朋友叫我不如試下入TVB，因大機構工作機會較多，於是我決定一試。」Elaine在2012年參加香港小姐，20強止步，但被TVB即時簽約成為演員。

▲ 能夠把興趣轉化為事業，Elaine說自己十分幸運。（黃建輝攝）

連續11日開工拍劇

正式成為電視台演員後，工作接踵而來。「當年我有份拍《老表，你好hea》，該劇需要在錄影廠搭一間超市的場景，由於要配合廠景時間要趕拍，我試過連續開工11天，每日只睡3小時，當時很疲倦卻拍得好開心，因為演員相處很融洽，好似歐瑞偉、路芙、陳明恩等，到現在大家仍有聯絡。」

Elaine也曾參與《My盛Lady》演出，她說可以跟兒時偶像黃子華合作，相當興奮。「10歲時在電視看到黃子華的棟篤笑，已視他為偶像。大學時做model曾跟他合作拍廣告，他沒有架子，十分友善。幾年後我拍攝《My盛Lady》，他有次在拍攝場地見到我，當時現場有很多人，他忽然走過來主動跟我打招呼，我真的超開心，估不到多年後的他還認得我呢！」

▲ Elaine最開心是能跟偶像黃子華合作，更大讚他沒有架子，十分隨和。（被訪者提供圖片）

27歲告別電視台

在TVB工作兩年，Elaine的工作量不少，但她自言show錢不多，收入很低。「我經常凌晨才收工，我家住元朗，為了爭取休息時間，我會坐的士返屋企，由將軍澳廠坐到元朗，的士費很貴，所以經常入不敷出。」

日復日的拍攝工作，但卻連生活費也成問題，她開始思考前途問題。「當時我已27歲，阿媽話我年紀不小要找一份養到自己的工作，於是便決定離開TVB。」

由於大學畢業後一直只從事演藝工作，並沒有其他工作經驗，Elaine便由低做起，當上某著名國際化粧品牌的銷售員，但因長期站立，觸及她從前的腰部舊患，不時感痛楚，於是轉職做寫字樓工作成為OL。

「其實我從未做過office，感覺好新奇，又可以讓我學到很多電腦的知識，不斷增值自己。」但由於工時長經常要OT，工作壓力很大，加上坐得多誘發腰痛，她便開始學插花紓緩身心的壓力。

▲ Elaine在TVB拍過不少電視劇，更曾跟視帝黎耀祥合作。（被訪者提供圖片）

10萬元開網上花店

幸好，Elanie得到丈夫給予無限支持。「他叫我不如暫時放低工作，得閒插花過少奶奶生活，於是我便辭職，開始進修不同的花藝課程，後來搬到旺角花墟附近，方便買花回家作訓練。」

Elaine逐漸對花藝產生濃厚興趣，更決定把興趣轉化成職業，在2017年投資10萬元開設網上花店--怡心花舍。但開業初期，難免遇到不少困難。「開業頭兩星期完全沒有客人，我丈夫便不斷把我的作品推介給朋友。同時我在網上賣廣告宣傳，慢慢才開始有生意，起初以做畢業花束為主，後來累積口碑後，便開始有不少商務客人，生意都算不錯。」

在經營花店期間，Elaine曾遇過不少客人，她最難忘一位準新娘。「有位準新娘想訂一個結婚花球，但搵了很多花藝師都不滿意，有些心灰意冷，她的未婚夫便接力上網找，最後找到我的花店。我根據準新娘的外形及婚紗款式進行設計，由於她個子很高及穿上簡約婚紗，我便設計一個很長的花球給她，差不多到她的膝頭，她收到花球後，竟然感動到喊了出來，更話十分滿意。」

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有開心的難忘回憶，也有一件被她形容為「恐怖」的事件。「有個男人打電話來，要訂99枝玫瑰，再送到一間中學，我起初以為是送給老師，當時我負責送貨，到了現場才發現是送給一位大約十五、六歲的學生，她當時正在台上表演話劇，原來送花者是她的補習老師，女學生見到花束後很驚更拒絕收，於是我以後必定要問清楚送花者的來意，避免發生不愉快的情況。」

花店開業4年，Elaine早前曾計劃開設實體店，因想開設花藝班，但後來碰上疫情惟有暫時擱置，待疫情轉好，她才作擴充。

記者：招美寶