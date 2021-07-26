【MIRROR成員】跟柳應廷互爆錄音秘密　Edan呂爵安享受做諧星　

▲ 柳應廷和呂爵安上JOOX吹水台。

Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）上周末晚在JOOX吹水台直播中｜互相解答早前在社交平台收集到的粉絲問題。被問到《E先生連環不幸事件》和《小諧星》哪一首最像自己的經歷，Edan表示前者所描述的性格與自己較為相似，而後者則比較代表到自己的經歷。

Edan又大讚填詞人黃偉文十分厲害，只見過幾次面就已經很了解自己的性格，為他度身訂造了這兩首歌。Edan之後又補充指自己對《小諧星》的歌詞比起《E先生連環不幸事件〉有更大感受。

他指因為歌詞就好像在說出道以來的經歷，擔心大家會誤會自己不想做諧星，而事實上自己很享受，只是擔心做不到大家理想中的偶像，於是選擇做諧星並向全能型偶像發展。

Jer在直播亦分享了新歌《砂之器》MV拍攝經歷。表示MV概念的重點就是《零極限》（一本知名身心靈叢書）頭兩式「對不起，請原諒我」，亦連繫到《狂人日記》中主角破壞了與身邊人的關係，他這次會選擇道歉，希望得到原諒。

Jer又大讚MV的女演員十分專業，而拍攝搶煙一幕時因為太入戲，反應太大嚇到了女演員。Jer又指自己在拍攝喊戲時十分投入，之後Edan亦分享了原來在拍攝《E先生連環不幸事件》的MV時曾被要求拍喊戲，但最後喊不出來。

Jer亦回應指當時拍《水形物語》MV時花姐亦有要求自己喊，但他聽著自己歌曲的第一版本demo時真是難聽到喊不出來。

被問到新歌一日內試唱過多少次，Jer表示錄音一次要唱4小時，亦分享了Edan在《小諧星》推出前已經不斷唱demo。Edan指自己很喜歡《小諧星》的旋律，但認為不能跟《E先生》比較，因為歌各有特色。

▲ 二人在直播互爆心事。

被問到如果雙方要交換作品會如何選擇？Edan笑言要用自己的鄉音版《水形物語》換Jer版本，之後表示很想看Jer表演《E先生連環不幸事件》，尤其是彈琴solo部分。

Jer則回應如果自己唱《E先生》應該會比Edan好聽， Edan就反駁唱自己歌最有感覺，隨即要求Jer即場唱幾句《E先生》，Jer之後亦叫Edan唱他的歌，Edan就試唱了幾句《狂人日記》，並笑言自己的版本比Jer的更「狂」。

兩人之後分享了演出或錄音前的準備，Edan表示這次錄《小諧星》時，有媽媽煲的愛心湯藥及涼茶，即使連續錄音了六天也沒有聲沙。Jer則透露了喜歡在錄音時熄掉所有燈，因爲這樣能夠令感情更為投入。

