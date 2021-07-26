【媽媽的神奇小子】演少年版蘇樺偉壓力大　馮皓揚感激張繼聰引導

▲ 張繼聰演戲蘇中蘇樺偉教練。

吳君如主演《媽媽的神奇小子》將於8月上映，今日發放終極預告中，飾演成年版蘇樺偉的梁仲恆一句「我返去跑步嘅話，每個月政府津貼得三千蚊咋」，聽得令人心酸，亦充分表達傷健運動員追夢與現實之間的矛盾。

而定檔每報中，除了有戲中經典的「快過火車」場面外，設計師亦巧妙地把蘇媽手上的絲巾轉化成偉仔這「神奇小子」的斗篷，喻意偉仔在蘇媽的支持下成為令人驕傲的「神奇小子」！

《媽媽的神奇小子》根據前殘奧金牌得主蘇樺偉的故事作真人真事改編，由吳君如監製及主演，尹志文執導。蘇媽一角由吳君如飾演，而飾演少年版蘇樺偉的馮皓揚是零演出經驗，今次為電影獻出第一次。

▲ 吳君如演蘇母。

馮皓揚在電影中有不少跑步戲份，在運動場上不停跑，對這個年輕人來說應付自如，但面對內心感情戲的演繹，就是一大挑戰。

蘇樺偉少年時曾赴美國亞特蘭大殘奧運動會特訓，是他第一次離開父母隻身遠赴外國，特別難受，馮皓揚要演繹這一段情節，在遠方致電回家問候家人，邊說邊忍不住落淚。馮皓揚邊流淚邊演繹患有痙攣的蘇樺偉的說話方式，令他一時間未能兩邊兼顧。

演蘇樺偉教練的張繼聰見狀，就跟他細心解說，在旁指導，希望可以引導出馮皓揚的情緒。最終在阿聰及導演協助下順利完成。

▲ 馮皓揚此幕爆發演技。

馮皓揚說：「我回想自己拍戲這麼多天都沒有找過媽媽，又想想平時對媽咪做的衰嘢，會內疚。多謝聰哥教我，他跟我講蘇樺偉自小由媽媽照顧，第一次這麼久見不到媽咪，真是會好掛念。我好多謝大家給我意見，令我演繹蘇樺偉時更有信心。」

問到阿聰跟皓揚說了甚麼？他搞笑說：「我說他知否搞到大家冇飯食？哈哈！其實是給點Picture，引導墮入情緒深淵，他後來都好快投入。我在旁邊看都眼濕濕，好有生命力。其實演員要無中生有，呃自己再呃全世界。當佢情緒一來，全體人員都好認真，準備拍攝。演員要互相幫助，我都有叫君如獎勵皓揚食多個饅頭，哈哈。」

他坦言好奇皓揚如何演繹蘇樺偉，第一次見他演出時，亦覺得對方表現得好好。今次有份參與拍攝此片感到非常開心。

