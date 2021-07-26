【普通科門診】環翠邨環翠普通科門診診所已完成翻新　下周一起重新投入服務

▲ 環翠邨環翠普通科門診診所已完成翻新，下周一起重新投入服務。（經濟日報資料圖片）

港島東醫院聯網公布，柴灣環翠邨第12座地下的環翠普通科門診診所已完成翻新工程，下周一(2日)起重新投入服務，屆時診所服務時間維持不變；而診所已個別通知及安排所有需要定期覆診的長期病患者返回原址繼續接受治療。

發言人稱，早前因應今次翻新工程，環翠普通科門診服務暫時遷往筲箕灣賽馬會普通科門診診所，而隨診所服務遷回原址，暫遷診所服務亦會於同日起停止運作。因偶發疾病而需要求診的市民，則可如常透過診所的普通科門診電話預約系統或HA Go內的「預約普通科門診」手機程式功能預約診症時間。

港島東醫院聯網已透過不同渠道通知區內居民，包括在翻新診所門外懸掛橫額、在服務暫遷診所內張貼海報，及致函當區區議會交代有關安排等；並在環翠普通科門診診所的普通科門診電話預約系統及HA Go內的「預約普通科門診」手機程式功能加入提示信息，及早讓市民和區內居民知悉相關門診服務安排。

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責任編輯：陳正怡