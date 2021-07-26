【病童福音】日本港口起重機變身100米「長頸鹿」　為兒童醫院病童打造不一樣風景

▲ 日本福岡市將博多灣的起重機塗上顏色，改造成100米「長頸鹿」。

患病的孩子或許因身體問題需長住醫院，不能如其他小朋友般外出遊玩，困在醫院接受治療不免感到苦悶。日本福岡市市長近日宣布，將博多灣的起重機塗上顏色，改造成100米「長頸鹿」，希望為兒童醫院的病童打氣，打造不一樣的窗外風景。

改造6部大型起重機

據日本媒體報道，上周二（20日）福岡市市長高島宗一郎於新聞發布會上宣布，將福岡市博多灣人工島「Island City」的6部100米高大型起重機，重新塗上長頸鹿圖案，讓博多灣變得更有活力。計劃預計於明年2月竣工，這些「巨型長頸鹿」很可能成為港灣的新象徵。

高島宗一郎稱，決定將起重機傳統的紅色和白色油漆，重新油上熟悉的長頸鹿圖案。而6部大型起重機變身成「長頸鹿」後，有必要定期重新油漆，因此建設成本高達約1億日圓，當中約四分之一費用由國家補貼。

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為抗病生活加點色彩

現時福岡市已率先改造了其中一部起重機，100米高的「長頸鹿」令港口即時變得有趣起來，不再是只有大堆貨櫃及起重機。福岡市未來將繼續對5部起重機進行改造，屆時6隻「巨型長頸鹿」將同時在港口出現。

▲ 兒童醫院的病童將可以在窗外看到「巨型長頸鹿」。（「福岡市立こども病院」fb圖片）

據該市介紹，從福岡兒童醫院可看到重新塗上長頸鹿圖案的大型起重機，此舉希望為兒童醫院的病童打氣，改變他們在窗外看到的刻板景象，為他們抗病的生活加點色彩。高島宗一郎市長在新聞發布會上表示︰

如果小朋友在醫院窗外望到可愛的「長頸鹿」，他們可能會更有力量！

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責任編輯：王明芳