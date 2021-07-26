【泰國疫情】泰國連續9天單日逾萬人染疫　火葬場超負荷崩塌成廢墟

▲ 泰國疫情大爆發，火葬場超出負荷崩塌成一片廢墟。

泰國新冠肺炎疫情肆虐，據政府周日（25日）公布，24日單日新增1萬5,335宗確診個案、129人染疫死亡，累計逾46萬人染疫、4,059人死亡。死亡個案節節上升，近日就傳出曼谷一間寺廟的火葬場因屍體堆積過多，超出負荷而發生倒塌意外，頓成一片頹垣敗瓦。

據外國媒體《THE NATION THAILAND》報道，位於曼谷吞武里的Wat Bang Nam Chon寺廟內一個火葬場，因近日疫情肆虐，令需要火化的遺體大增，導致火葬場超出負荷，發生倒塌意外。

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報道指，這間火葬場已運作了25年，以往平均每天都只處理3具遺體。從今次坍塌現場可見，火葬場底部出現一道裂縫，屋頂有瓦礫剝落，煙囪也呈塌陷狀態。當地政府有意重新興建2座新火葬場，一座用於疫情臨時焚化場，另一座用來取代倒塌的火葬場，預計需耗資500萬泰銖（約118萬港元）。

泰國自本月17日確診新病例數單日破萬後，已連續第9天單日確診人數超過1萬，累計新增個案10天內達11.5萬宗。疫情大爆發，政府極力推廣疫苗接種，疫苗中心亦出現輪候打針的人龍，而截至24日為止，泰國施打疫苗劑數達1586萬9844劑，其中2劑完整接種者有364萬2,999人。

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責任編輯：羅嘉欣