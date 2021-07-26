【特色家居】澳洲樹脂家品Dinosaur Designs　不規則色色形態營造家居新石器時代

▲ 來自Joie De Vivre系列裏的大型Resin Rock Jug，有多種旗色選擇，圖中的色相為蜜糖色。（約 $1,460/圖片由 www.dinosaurdesigns.com提供）

如果大家經常往返澳洲，同時又喜歡當地家品，在當地星羅棋佈的家品店裏，一定會見過一些用上樹脂製造成大大小小形狀不一兼且顏色豐富的家品，原來這個品牌正是有34年歷史的Dinosaur Designs，這一頭「恐龍」近年愈做愈大，將石器時代的概念引進到今天。

這一頭來自悉尼的「恐龍」能夠衝出袋鼠國，其實是大學生無心插柳柳成蔭的故事。話說幾乎所有旅客都知道悉尼每逢周末日，到處都有很多跳蚤市場，時為1985年。

▲ 這張須要特別訂製擁有21枝枱腳的Liquid Moon Table，生產須時約14至16個星期。（約 $57,262/圖片由www.dinosaurdesigns.com提供）

當時3位修讀藝術的學生Louise Olsen、Stephen Ormandy和Liane Rossler（後者於2001年離開公司） ，在當地Paddington Market開檔，賣的只是由他們設計的首飾，Louise笑言：

當時我們每賺到$10，大家都會買一杯熱朱古力，然後往cafe談天說地好一陣子。

誰不知這些用上樹脂或聚酯纖維製造，而且形態不一酷似雕塑般的首飾愈賣愈好，最後更吸引到歌手KylieM Minogue和她當時的男友Michael Hutchence（已故的INXS樂隊主音歌手）垂青，立時聲名大噪。

4 年後，更在當地開設首間店舖，而到了1993年，他們得到大商業上最大的契機，就是超模Christy Turlington戴上品牌的首飾出現於英國版《VOGUE》雜誌上，這個時候他們忽萌奇想，何不充分將樹脂創作引伸到家品，將樹脂化成顏料，無論大小產品，每一件都是用人手製作，不盡相同，成為在市面上絕無僅有的家品。

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對於這一種怪形怪相的家品，Louise說：

我們將藝術、設計和時裝連成一線，每一件首飾和家品都擁有原始美態，現在我們將品牌的基地和工作室設於悉尼的 Strawberry Hills，有了這個工作室，我們更開發一些只供訂購的大型家品，同時又會繼續研發一些嶄新的技術。 當然，這些技術並不是每一次都會成功應用於生產上，但經過這些研發或許會產生出『意外』，而這些意外說不定令日後的家品有更多的可塑性。

至於比這些樹脂家品更有趣的就是品牌Dinosaur Designs名字的由來。Louise笑著說：「我們想與眾不同，又想大家容易記得，於是便隨手拈來這個名字，完全沒有任何的意思呢﹗」所以用無心插柳柳成蔭就最好來形容這頭「恐龍」。

產品查詢：Lane Crawford Home（2118 3652）、www.net-a-porter.com

記者：何偉雄