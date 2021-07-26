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【學生會】浸大宣布停止代收學生會會費　衞炳江：非與學生會割蓆 

社會 13:00 2021/07/26

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浸大宣布停止代收學生會會費，浸大校長衞炳江指非與學生會割蓆 。（陳靜儀攝）

本港多間大學陸續宣布停止代學生會收取會費，香港浸會大學校長衞炳江表示，由新學年起，將停止代學生會收取會費，又說已經與學生會溝通，形容是代收學費「收是人情、不收是道理」。他強調，不是與學生會「割蓆」。 

衞炳江上任後首次與傳媒聚會，他表示早前已與學生會溝通，新學年會停止代收會費。衞炳江指出，學生會是獨立團體，要學習獨立運作，校內其他組織、系會亦是自行收取會費、自行招攬會員，認為學生會亦應自行收會費。 

衞炳江說，不代收會費是權宜之計，「收是人情、不收是道理」，又指出自他作為學生時期，坊間已對校方是否代收會費有討論，校方不會停止為學生會提供場地，強調停收會費不代表與學生「割蓆」。 

對於近日本港大學的學生會風波，衞炳江認為，學校是辦教育的地方，不應討論政治，學生對於社會事件有看法屬正常，但強調無論有何行動，亦應守法，如校方見到校內貼有違法標語會撕走。 

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記者：黃悅晴

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