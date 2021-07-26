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【MIRROR星蹤】Jer+Tiger+Jeremy首合體拍廣告　邱傲然騷肌派福利

娛樂 13:05 2021/07/26

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Tiger、Jer、Jerrmy合體拍廣告片。

MIRROR三子Jer（柳應廷）、Tiger（邱傲然）及Jeremy（李駿傑）首次合體為品牌拍攝宣傳短片，齊齊化身Kiehl’s治癒急救隊，為忙碌都市人提供創新的療癒方法，

三子皆表示，很喜歡這個短片的主題及構思，明白大家在生活中都有不同的壓力，希望可以藉此為觀眾及粉絲帶來歡樂。

近來行程緊湊的他們坦言自己比以前「貪靚」：「因為有時休息不夠，見到肌膚差了，就會有壓力，所以現在都會好著重皮膚護理！」

三子分享扮靚心得。

被問及護膚心得，Tiger及Jeremy表示：「我們合作前已經一直品牌的爽膚水，覺得是懶人恩物，濕敷5分鐘就好好保濕效果。」Jer：「我自己就最鍾意凍膜，有時出外景拍攝曬足一日，收工回家敷一會，冰冰涼涼好舒服，15分鐘就可以降紅舒緩好正！」

在拍攝當日，恰巧是Jer的新歌發布日，心情好的他更不時在現場哼歌。他亦趁拍攝空檔為自己的新歌做宣傳，用電話點播，與工作人員一起收聽。

Tiger騷手瓜。

是次拍攝只有Tiger的造型需穿背心，為了展現更完美的肌肉綫條，他更即場做掌上壓「谷肌」，令在場一眾女工作人員嘩聲四起。

同為MIRROR成員雖然是第一次以這個組合拍攝廣告，但因為充滿默契而讓拍攝過程十分順利，他們會不時互相提點，務求「一Take過」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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