【打卡必到】KAKAO FRIENDS官方期間限定店登陸尖咀LCX　多個萌爆打卡位+3D巨型春植貓首次坐鎮【多圖】

▲ 2米高Ryan攜同新成員春植首度登場。（商場提供）

韓國國民卡通角色KAKAO FRIENDS及LITTLE KAKAO FRIENDS最近登陸尖沙咀LCX，由即日起至9月5日期間，商場會推出「LCX x LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！仲夏之旅」展覽，KAKAO FRIENDS主角會化身成多款可愛點心，讓粉絲盡情瘋狂打卡。同場更設有LITTLE KAKAO FRIENDS期間限定精品Pop-up店，有逾80款精品供粉絲喪買。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

香港被譽為美食天堂，LITTLE KAKAO FRIENDS由即日起至9月5日期間，會化身蝦餃、燒賣、包點、蛋撻及鴨腳扎等港式點心，於「LCX x LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！仲夏之旅」展覽中登場，展覽有3大打卡位，KAKAO FRIENDS迷不容錯過。

▲ LITTLE KAKAO FRIENDS茶舍（商場提供）

而粉絲期待已久的KAKAO FRIENDS官方授權香港限定Pop-up店，同樣會由即日起在LCX開幕。香港限定店環境裝潢跟韓國本店設計大有不同，特設多個角色專屬打卡位，更齊集逾200款超人氣KAKAO FRIENDS精品，部份更由韓國直送。而最吸睛的，莫過於是有首次登場的新角色小貓春植立體公仔坐鎮。

▼ 點擊圖片放大 +2

場內更設有打卡集齊點心印章送禮品活動，顧客憑場內的點心紀錄卡，於活動日期內於展覽區內收集5款點心印章，便有機會獲得「新鮮出爐Little Ryan蛋撻」限定扇子一把或LCX 指定商戶現金券。而於LCX任何商户即日消費滿$2,000（最多4張收據），即可換領Little Ryan或Little Apeach任何天氣都能治癒傘一把；買滿$8,000（最多兩張收據），即可換領LITTLE KAKAO FRIENDS點心關注組收納袋一個。

▲ LCX x LITTLE KAKAO FRIENDS一盅兩件慢慢歎！活動（商場提供）

LCX x LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！仲夏之旅

日期︰即日起至9月5日

時間︰10am-10pm

地點︰尖沙咀海港城海運大廈3階LCX（LCX正門及Xplus對出位置）

LITTLE KAKAO FRIENDS期間限定精品Pop-up

日期︰即日起至9月5日

時間︰10am-10pm

地點︰尖沙咀海港城海運大廈3階LCX shop 9

記者︰黃依情