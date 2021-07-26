【新冠肺炎】韓星池昌旭證實確診 拍攝中新劇全面停工 娛樂 13:32 2021/07/26 分享： 熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 池昌旭確診新冠肺炎。 韓國疫情嚴峻，韓星池昌旭經理人今日確定他感染了新冠肺炎，拍攝中的戲劇都全面暫停，而池昌旭現正在居家隔離治療中。 池昌旭經紀公司表示：「池昌旭最新的檢測結果是陽性，遵照防疫當局的方陣進行隔離和治療中，新劇全部都已暫停拍攝」。 目前池昌旭正在拍攝Netflix新劇《Annarasumanara》，因他被驗出陽性反應，故劇組已火速停工，所有工作人員和演員都須接受檢測，短時間內恐怕無法繼續拍攝。 演藝圈遭新冠肺炎肆虐，池昌旭今天傳出確診，新戲已經全面停拍。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌 「泰版水原希子」IG吸粉270萬 18:42 2021/05/24 【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌 「泰版水原希子」IG吸粉270萬 【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育 感人金句喻珍惜當下 13:08 2021/06/04 【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育 感人金句喻珍惜當下 【屍戰朝鮮】全智賢女戰士造型曝光 Netflix《雅信傳》揭生死草秘密 15:11 2021/06/22 【屍戰朝鮮】全智賢女戰士造型曝光 Netflix《雅信傳》揭生死草秘密 你可能感興趣 【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌 「泰版水原希子」IG吸粉270萬 18:42 2021/05/24 【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌 「泰版水原希子」IG吸粉270萬 【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育 感人金句喻珍惜當下 13:08 2021/06/04 【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育 感人金句喻珍惜當下 【屍戰朝鮮】全智賢女戰士造型曝光 Netflix《雅信傳》揭生死草秘密 15:11 2021/06/22 【屍戰朝鮮】全智賢女戰士造型曝光 Netflix《雅信傳》揭生死草秘密 Netflix 南韓 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 演員