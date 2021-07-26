【新冠肺炎】韓星池昌旭證實確診　拍攝中新劇全面停工

▲ 池昌旭確診新冠肺炎。

韓國疫情嚴峻，韓星池昌旭經理人今日確定他感染了新冠肺炎，拍攝中的戲劇都全面暫停，而池昌旭現正在居家隔離治療中。

池昌旭經紀公司表示：「池昌旭最新的檢測結果是陽性，遵照防疫當局的方陣進行隔離和治療中，新劇全部都已暫停拍攝」。

目前池昌旭正在拍攝Netflix新劇《Annarasumanara》，因他被驗出陽性反應，故劇組已火速停工，所有工作人員和演員都須接受檢測，短時間內恐怕無法繼續拍攝。

演藝圈遭新冠肺炎肆虐，池昌旭今天傳出確診，新戲已經全面停拍。