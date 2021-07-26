  • 33°C
香港時間 : 2021726日 (週一) 13:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】韓星池昌旭證實確診　拍攝中新劇全面停工

娛樂 13:32 2021/07/26

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

池昌旭確診新冠肺炎。

韓國疫情嚴峻，韓星池昌旭經理人今日確定他感染了新冠肺炎，拍攝中的戲劇都全面暫停，而池昌旭現正在居家隔離治療中。

池昌旭經紀公司表示：「池昌旭最新的檢測結果是陽性，遵照防疫當局的方陣進行隔離和治療中，新劇全部都已暫停拍攝」。

目前池昌旭正在拍攝Netflix新劇《Annarasumanara》，因他被驗出陽性反應，故劇組已火速停工，所有工作人員和演員都須接受檢測，短時間內恐怕無法繼續拍攝。

演藝圈遭新冠肺炎肆虐，池昌旭今天傳出確診，新戲已經全面停拍。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌　「泰版水原希子」IG吸粉270萬
18:42 2021/05/24
【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌　「泰版水原希子」IG吸粉270萬
【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育　感人金句喻珍惜當下
13:08 2021/06/04
【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育　感人金句喻珍惜當下
【屍戰朝鮮】全智賢女戰士造型曝光　Netflix《雅信傳》揭生死草秘密
15:11 2021/06/22
【屍戰朝鮮】全智賢女戰士造型曝光　Netflix《雅信傳》揭生死草秘密

你可能感興趣

【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌　「泰版水原希子」IG吸粉270萬
18:42 2021/05/24
【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌　「泰版水原希子」IG吸粉270萬
【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育　感人金句喻珍惜當下
13:08 2021/06/04
【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育　感人金句喻珍惜當下
【屍戰朝鮮】全智賢女戰士造型曝光　Netflix《雅信傳》揭生死草秘密
15:11 2021/06/22
【屍戰朝鮮】全智賢女戰士造型曝光　Netflix《雅信傳》揭生死草秘密
Netflix 南韓 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 演員

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】