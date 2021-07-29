【超市大搜查】約一成雪糕含E466/E433或致無藥醫腸炎　盤點100款無E466/433雪糕名單【附完整名單】

▲ 約一成雪糕含E466/E433或致無藥醫腸炎，盤點100款無E466/433雪糕名單。

夏日炎炎食雪糕時，大家會留意雪糕成份嗎？TOPick搜羅市面110款杯裝雪糕或冰凍甜點，發現約有1成雪糕含有添加劑E466或E433。當中某品牌雪米糍有5款口味都含有E466和E433。據中大醫學院院長陳家亮，E466、E433會破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀會終身伴隨病人，患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術。

TOPick搜羅各大超市所售的110款杯裝雪糕或冰凍甜點，包括各大品牌如雀巢、阿波羅Appolo、Binggrae、Cheer、HäagenDazs、Lotte樂天、維記、Meadows、Movenpick等，發現有10款杯裝雪糕或冰凍甜點含有添加劑E466或E433。當中，部份雪糕或冰凍甜點甚至同時含該2種添加劑。

TOPick據成份表所列，按品牌整理出不含E466、E433的雪糕名單：

阿波羅：

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Cheer：

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HäagenDazs：

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Movenpick：

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雀巢Dreyer's、牛奶公司：

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首選牌、Meadows、維記：

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Lotte樂天：

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其他日本品牌雪糕：

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其他品牌雪糕：

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其他品牌雪糕：

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含有E466、E433的雪糕名單：

TOPick發現以下10款杯裝雪糕或冰凍甜點含有添加劑E466或E433。

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E466、E433可致腸發炎 症狀如腹瀉、腹痛、大便帶黏液

港中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，很多食物都含有，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

黃秀娟教授指，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，如腸發炎等。

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責任編輯：楊宛茜