【創業追夢】自認非讀書材料中三入行做壽司師傅 開抵食$9起街坊價Omakase級壽司店
近年主打廚師發辦（Omakase）的日本餐廳在香港開到成行成市，但因選材高級且價格非便宜，總是讓人有種遙不可及的感覺。不過最近於旺角全新開業的壽司小店「藤Sushi Teng」，主理人坤師傅是位年輕90後，但已擁有約12年日本地道料理及高級Omakase經驗，希望讓食客能以平民價錢品嘗到Omakase級數的壽司，讓高質素的日本食材及料理變得更平易近人。
藤Sushi Teng的主理人坤師傅中三輟學後就選擇入行做壽司師傅，他笑言早知自己非讀書材料，倒不如早些投身社會，找一份自己有興趣的工作。
入行時他只有約19歲，且學歷不高，要與一眾中學畢業生爭位也非易事，而且他對「壽司師傅」一職有一份無形的執着。
「我想跟正派的日本師傅，即是由日本人開的店，學些正規的做壽司技巧，更是難上加難。」
堅持跟日本師傅學師
後來輾轉他入了一間由日本人主理的壽司店工作，但甫開始時少不免是由低做起，約做了一年半廚房打雜，大佬才叫他學做壽司，兜兜轉轉還試過四、五間壽司店，縱然非甚麼高級名店，但全由日本人經營，一做就是11年多。
入行時是頗辛苦，月薪只有一萬元左右，但當時完全沒考慮過人工，一心只想快些學滿師，想學習他們正宗做壽司的模式，還有那份對食物的要求。始終大部分日本人對食材都有份獨特的堅持，如完成的壽司賣相或味道上對他們來說是不合格的話，就會將整件棄掉。
他起初非常敬畏跟隨日本師傅，惟有將勤補拙，自學日文希望拉近大家的距離。
自學日文考獲N2級
幸而坤師傅本身非常喜歡日本文化，所以要他在短時間內速學日文也非難事，花了幾年時間，對日文一竅不通的他就變為與日本師傅溝通沒難度。「當時返工很忙，回家後差不多凌晨12時，就拿日文書來看，直至半夜兩、三時，每日也是這樣，持續了約兩年多，成功考了N3後就決定花一年時間去日文學校讀，直至考到N2。」
而在工作上，他亦充分展現到年輕一輩的拼勁。「學師時基本上每日也會預早回去預備，就算日做十一、十二小時，犧牲落場時間，我亦很享受。」
獲熟客邀請自立門戶
他的熱誠及努力更獲得其中一位熟客欣賞，甚至邀請他與一班同樣是90後的Omakase師傅自立門戶，於旺角開設藤Sushi Teng。
慶幸他非常信任我們這班90後，不會覺得我們太後生玩玩吓，反而是更有活力及拼勁。
他們的開店目標更是一致，雖然全部師傅是做Omakase出身，但他們最希望的並非主打高級、貴價貨，而是怎樣以相宜的價錢吃到有水準的壽司，讓這美食更大眾化。
「平時要點Omakase才有機會吃到高級食材或季節料理，但我們想用A la carte或套餐形式來經營，不設預約，只做walk-in客，密密做，希望能以客人的流量來cover數量。」他說。
翻開餐牌，價錢的確令人驚訝，如火炙三文魚、玉子壽司等每件只需$9，熟蝦、皇帝蟹棒壽司或是飛魚子軍艦等，每件也只是$12，而較特別的就有中吞拿魚腩壽司（$48）、火炙銀鱈魚壽司（$48）及期間限定的活北寄貝壽司（$48）等。
平民價錢嘗高級食材
盡管價錢走平民路綫，但坤師傅對食材品質及壽司的高要求也一貫如初，首推打卡必點的時令限定Sushi Teng套餐（$328），包括有壽司8貫、御料理、吸物及兩道甜品，大部分食材由日本直運到港，除了人氣的各部位吞拿魚腩外，還有銀鱈魚、真鯛魚等高級食材。
而且店家選用的醋飯，是高級Omakase中常用到的赤醋飯，並特選日本富山縣A級天盛米，粒粒飽滿分明，米香濃郁，加上秘製赤醋，比一般醋飯多添一份甘香微酸味道，再融合魚生的油脂，令食材更鮮甜。
除多款精緻壽司外，店家另一名物就是由坤師傅特別炮製的吸物野菜豆乳湯（單點$38），他說坊間大部分日本料理店也是供應麵豉湯，但近年非常流行豆乳湯，既健康又美味。湯底是用木魚熬成，並加入日本豆乳及清甜鮮嫩的野菜，清香撲鼻，豆味超濃郁，隨套餐附送外，亦有不少食客每次也會單點，可見其受歡迎程度。
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藤Sushi Teng
地址：旺角廣華街1號仁安大廈地下24A號
電話：3905 3288
營業時間：12nn-10pm
記者：黃依情