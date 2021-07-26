【創業追夢】90後中三輟學入行做壽司師傅12年　旺角開設街坊價Omakase級壽司店抵食$9起

▲ 90後坤師傅中三輟學後就入行做壽司師傅12年，近日於旺角開店賣街坊價Omakase級壽司。

近年主打廚師發辦（Omakase）的日本餐廳在香港開到成行成市，但因選材高級且價格非便宜，總是讓人有種遙不可及的感覺。不過最近於旺角全新開業的壽司小店「藤Sushi Teng」，主理人坤師傅是位年輕90後，但已擁有約12年日本地道料理及高級Omakase經驗，希望能一反傳統，讓食客能以平民價錢品嘗到Omakase級數的壽司，讓高質素的日本食材及料理變得更平易近人。

▲ 90後坤師傅自19歲起就入行做壽司學徒，至今已近12年，經驗豐富。（黃依情攝）

起初的確很迷茫，一直未找到自己的方向，試過做裝修，但最後興趣不大，反而對食會有些少興趣，尤其鍾情日本料理，喜歡那種乾淨的感覺。

藤Sushi Teng的主理人坤師傅說。中三輟學後就選擇入行做壽司師傅的他，笑言早知自己非讀書材料，倒不如早些投身社會，找一份自己有興趣的工作。

▲ 廚師推薦Sushi Teng套餐（$328），必有海膽及吞拿魚腩壽司，其他會按時令由廚師發辦，精緻擺盤加上可愛小熊造型最中餅及櫻花水信玄餅，是打卡必點。（餐廳提供圖片）

入行時他只有約19歲，且學歷不高，要與一眾中學畢業生爭位也非易事，而且他對「壽司師傅」一職有一份無形的執着。

「除了有班同年紀的人要競爭學師外，記得當年香港的正宗日本壽司店相對較少，反而迴轉壽司店較普遍，就算想入行也未必有位。而且我想跟正派的日本師傅，即是由日本人開的店，學些正規的做壽司技巧，更是難上加難。」

堅持跟日本師傅學師

後來輾轉他入了一間由日本人主理的壽司店工作，但甫開始時少不免是由低做起，約做了一年半廚房打雜，大佬才叫他學做壽司，兜兜轉轉還試過四、五間壽司店，縱然非甚麼高級名店，但全由日本人經營，一做就是11年多。

入行時是頗辛苦，月薪只有一萬元左右，但當時完全沒考慮過人工，一心只想快些學滿師，想學習他們正宗做壽司的模式，還有那份對食物的要求。始終大部分日本人對食材都有份獨特的堅持，如完成的壽司賣相或味道上對他們來說是不合格的話，就會將整件棄掉。

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他笑言起初也非常敬畏跟隨的日本師傅，惟有將勤補拙，自學日文希望拉近大家的距離。「可能是溝通上較困難，有部分日本師傅會很易『躁底』，如你不達標就破口大罵，不過若然你能用日文跟他們溝通，無形間就會有份親切感，好像找到異鄉的知音人，反而會教你幾招私伙秘技。」

自學日文考獲N2級

幸而坤師傅本身非常喜歡日本文化，所以要他在短時間內速學日文也非難事，花了幾年時間，對日文一竅不通的他就變為與日本師傅溝通沒難度。「當時返工很忙，回家後差不多凌晨12時，就拿日文書來看，直至半夜兩、三時，每日也是這樣，持續了約兩年多，成功考了N3後就決定花一年時間去日文學校讀，直至考到N2。」

▲ 食客揀選心水壽司後，用手機落單，坤師傅就會即席在他們面前製作，猶如吃Omakase般。（黃依情攝）

而在工作上，他亦充分展現到年輕一輩的拼勁。「學師時基本上每日也會預早回去預備，中間落場時間例牌會遲，又會縮短休息及食飯時間，比其他人早半小時開工執貨。因為開貨時我會負責開魚，會較常接觸到新的食材，比其他人能學到更多，就算日做十一、十二小時，犧牲落場時間，我亦很享受。」

獲熟客邀請自立門戶

他的熱誠及努力更獲得其中一位熟客欣賞，甚至邀請他與一班同樣是90後的Omakase師傅自立門戶，於旺角開設藤Sushi Teng。

慶幸他非常信任我們這班90後，不會覺得我們太後生玩玩吓，反而是更有活力及拼勁。

他們的開店目標更是一致，雖然全部師傅是做Omakase出身，但他們最希望的並非主打高級、貴價貨，而是怎樣以相宜的價錢吃到有水準的壽司，讓這美食更大眾化。

▲ 藤の特選盛合（$78）：怕吃魚生的朋友也有選擇，這盛合就包括蒲燒鰻魚、自家製玉子、牛油果，以及經典腐皮、熟蝦、火炙皇帝蟹柳壽司，葷素混搭，健康又美味。（餐廳提供圖片）

「平時要點Omakase才有機會吃到高級食材或季節料理，但我們想用A la carte或套餐形式來經營，不設預約，只做walk-in客，密密做，希望能以客人的流量來cover數量。」他說。

翻開餐牌，價錢的確令人驚訝，如火炙三文魚、玉子壽司等每件只需$9，熟蝦、皇帝蟹棒壽司或是飛魚子軍艦等，每件也只是$12，而較特別的就有中吞拿魚腩壽司（$48）、火炙銀鱈魚壽司（$48）及期間限定的活北寄貝壽司（$48）等。

▲ 新張期間更推出限定優惠，凡消費滿$80，即可以$1追加黃金海膽三文魚子拖羅蓉手卷。（餐廳提供）

平民價錢嘗高級食材

盡管價錢走平民路綫，但坤師傅對食材品質及壽司的高要求也一貫如初，首推打卡必點的時令限定Sushi Teng套餐（$328），包括有壽司8貫、御料理、吸物及兩道甜品，大部分食材由日本直運到港，除了人氣的各部位吞拿魚腩外，還有銀鱈魚、真鯛魚等高級食材。

而且店家選用的醋飯，是高級Omakase中常用到的赤醋飯，並特選日本富山縣A級天盛米，粒粒飽滿分明，米香濃郁，加上秘製赤醋，比一般醋飯多添一份甘香微酸味道，再融合魚生的油脂，令食材更鮮甜。

▲ 店家以灰白色為主調，走日本侘寂風，帶出寧靜而樸實的氛圍，而餐具、盛器甚至筷子托均購自日本，充滿着濃厚的東瀛感覺。（餐廳提供圖片）

除多款精緻壽司外，店家另一名物就是由坤師傅特別炮製的吸物野菜豆乳湯（單點$38），他說坊間大部分日本料理店也是供應麵豉湯，但近年非常流行豆乳湯，既健康又美味。湯底是用木魚熬成，並加入日本豆乳及清甜鮮嫩的野菜，清香撲鼻，豆味超濃郁，隨套餐附送外，亦有不少食客每次也會單點，可見其受歡迎程度。

藤Sushi Teng

地址：旺角廣華街1號仁安大廈地下24A號

電話：3905 3288

營業時間：12nn-10pm

記者：黃依情