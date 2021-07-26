【抽脂身亡】拉丁舞導師抽脂後亡　接待員供稱從未接受醫療或護理訓練

▲ 涉案被告關孝孜（38歲）被控1項誤殺罪。（資料圖片）

體重近250磅的拉丁舞女導師早年到美容中心接受抽脂療程後死亡，涉案女醫生日前否認誤殺罪受審，案件今（26日）於高等法院續審。案發時曾於手術室內協助被告進行抽脂療程的接待員供稱，她入職不足1個月便進入手術室，而她從未接受任何醫療或護理訓練。

案發時於涉案美容中心重生植髮中心任職接待員的鄭凱琪今出庭供稱，她於2014年6月9日入職，主要職責是作預約、接電話等，入職後不久，公司便問她是否願意入手術室，由於薪金會有提升，鄭便答應公司提議，但她當時從未接受任何醫療或護理訓練，只有同事向她講解如何運作儀器，但事實上她也無法記住。

鄭供稱，2014年6月26日事發當天，是她首次進入手術室，鄭憶述死者進行背部抽脂療程時，是全程俯臥，直至救護員到場時才將她的身體翻轉，鄭當時並不知道死者口腔內有沒有任何東西。

鄭又供稱，手術前被告曾將同意書交給死者簽署，並向死者解釋手術程序，但由於死者已是第二次進行療程，因此看來想快點開始療程，被告遂花了不足5分鐘為死者解釋同意書內容，兩人便簽妥同意書。

涉案被告關孝孜（38歲）被控1項誤殺罪，控罪指被告於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩（32歲）。

聆訊下午續。

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記者：楊詠渝