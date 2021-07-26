【奧運滑板】女子滑板街式賽日本13歲少女奪金　金銀銅牌得主平均僅14歲

▲ NISHIYA Momiji表現平均，動作流蜴。

東京奧運會滑板女子街式賽決賽於當地時間7月26日下午在有明城市運動公園舉行，13歲的日本選手西矢椛（NISHIYA Momiji）奪得金牌，是奧運史上首枚女子滑板街賽金牌。

同樣13歲的巴西選手萊薩·萊亞（ Rayssa Leal）獲得亞軍，16歲日本選手中山楓奈（NAKAYAMA Funa）位列季軍。中國曾文蕙獲得第六名。西矢椛今次以精湛技巧，以東道主身份站上了最高領獎台，3名獎牌得主平均年紀只是14歲，即使今日場上沒有觀眾，亦獲得一眾掌聲。

日本原來最年輕奪金紀錄出現在1992年巴塞隆納奧運，岩崎恭子以14歲6天的年紀拿到女子200公尺蛙式金牌，29年後被西矢椛超越。

西矢椛奪下日本隊滑板第2金，笑得非常開心，她表示，比賽進行到一半時，本來以為不會贏，很高興一直有人為她加油，成為日本最年輕奪金選手的感覺很讚。

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東京奧運會滑板街式賽由兩部分組成，第一部分是兩輪45秒路線賽，選手需要在指定時間內完成自己的動作路線，第二部分是單動作賽，選手有5次機會完成動作展示。評委根據動作難易度、流暢性等要素進行打分，兩部分得分計入總分。

兩輪路線賽後，荷蘭選手暫居第一，巴西選手列第二，中國曾文蕙暫居第五。進入單動作展示環節，盡管曾文蕙在第二個動作发揮出色奪得4.93的高分，但在其余四個動作都出現失誤未能得分。NISHIYA Momiji和巴西選手憑借流暢發揮反超前，但巴西選手在最後一個動作摔倒，最終錯失金牌。

滑板比賽今次是作為奧運新項目，引起不少注目，因為參賽選手大多十分年輕。昨日（7月25日）舉行男子滑板街式賽事，由日本選手堀米雄斗Yuto Horigome以 37.18 分奪下東京奧運金牌，銀牌是巴西選手Kelvin Hoefler，美國選手Jagger Eaton取得銅牌。

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記者：伍瑋瑋