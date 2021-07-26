【港隊賽果】張家朗男子花劍連追6分挫俄國選手　殺入個人賽4強創劍擊隊最佳成績

▲ （路透社）

東京奧運劍擊項目踏入第三日，港隊派出3人出戰男子花劍個人賽，其中第二次征奧的張家朗，先在32強以15:12力克法國劍手Julien Mertine，16強硬撼世界「一哥」、意大利名將科高尼（Alessio Foconi），終以15:3勝出，晉級8強。張家朗在8強面對俄羅斯奧委會（ROC）選手Kirill Borodachev，一度落後9:14，頂住巨大壓力，連追6分反勝15:14勝出。

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張家朗出生自籃球世家，父母均為籃球運動員，自小已喜愛籃球，不過中三那年暑假因沒有校隊訓練，父親為他在校外報了劍擊班，自此與劍擊結緣。張家朗中四那年更決定停學，專注劍擊發展。

在2016年，當時18歲的張家朗在個人賽接連擊日本世界冠軍太田雄貴、中國2012奧運金牌得主雷聲等多名好手，成為首位香港亞洲賽金牌劍手。他雖然在去屆奧運16強止步，仍寫下香港男子花劍歷來最佳成績。

至於世界排名第8、香港「一哥」的蔡俊彥在32強先以15:10挫加拿大劍手Maximilien van Haaster，在16強再鬥日本劍手敷根崇裕，終以6:15落敗，16強止步。

男子花劍「大師兄」、36歲的張小倫則在64強以一分之差，不敵德國劍手Andre Sanita。張小倫賽後說，比賽期間武器斷了，又被對手撞倒，令他的專注力散緩。他希望汲取經驗，與三名師弟在團體賽有更好表現。

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記者：陳子謙