【港隊賽果】張家朗花劍決賽擊敗上屆奧運金牌得主　奪本港回歸後首金

東京奧運劍擊項目踏入第三日，港隊派出3人出戰男子花劍個人賽，其中第二次征奧的張家朗，先在32強以15:12力克法國劍手Julien Mertine，16強硬撼世界「一哥」、意大利名將科高尼（Alessio Foconi），終以15:3勝出，晉級8強。張家朗在8強面對俄羅斯奧委會（ROC）選手Kirill Borodachev，一度落後9:14，頂住巨大壓力下連追6分，反勝15:14晉級4強，創劍擊隊最佳奧運成績。及後，張家朗在4強迎戰27歲捷克劍手Choupenitch Alexande，最終以15:10勝出，奪得決賽入場卷。

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【20:10】

張家朗於8時10分出戰迎戰對手是上屆巴西里約奧運金牌得主、意大利GAROZZO Daniele。比賽中間，GAROZZO Daniele右腿大腿拉傷，教練團為其按摩。最終，張家朗15:11擊破GAROZZO Daniele，成功奪金。

張家朗賽後表示，自己首場開始表現不好，８強時有少少躁，但與自己說不可以因為急躁而輸掉比賽。他亦重提今日反敗為勝的賽事，指當時自己想是一劍一劍打。他更指，自己不敢相信自己得到金牌。

被問到比賽後想做甚麼，他表示沒有甚麼事情想做，又表示最想感謝自己的家人。他又提到，自己早排曾經歷迷茫期，曾與教練商討未來。他又表示，96年至今未有金牌，如今得到一面，證明香港的劍擊不只是在亞洲，而是可以在世界得到獎牌。

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【18：40】

張家朗於6時20分出戰與27歲捷克劍手Choupenitch Alexande爭入決賽。張家朗開局已取得優勢，最終以15:10勝出，奪得決賽入場卷。

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張家朗出生自籃球世家，父母均為籃球運動員，自小已喜愛籃球，不過中三那年暑假因沒有校隊訓練，父親為他在校外報了劍擊班，自此與劍擊結緣。張家朗中四那年更決定停學，專注劍擊發展。

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在2016年，當時18歲的張家朗在個人賽接連擊日本世界冠軍太田雄貴、中國2012奧運金牌得主雷聲等多名好手，成為首位香港亞洲賽金牌劍手。他雖然在去屆奧運16強止步，仍寫下香港男子花劍歷來最佳成績。

至於世界排名第8、香港「一哥」的蔡俊彥在32強先以15:10挫加拿大劍手Maximilien van Haaster，在16強再鬥日本劍手敷根崇裕，終以6:15落敗，16強止步。

男子花劍「大師兄」、36歲的張小倫則在64強以一分之差，不敵德國劍手Andre Sanita。張小倫賽後說，比賽期間武器斷了，又被對手撞倒，令他的專注力散緩。他希望汲取經驗，與三名師弟在團體賽有更好表現。

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記者：陳子謙