【東京奧運】自小體弱多病6歲始習柔道　阿部兄妹奧運史上首對兄妹同日獲金牌

日本柔道選手阿部一二三和阿部詩，繼2018年在世界柔道錦標賽雙雙贏得冠軍後，「阿部兄妹」今年首度出戰奧運，目標同樣是一起贏得金牌。而在奧運會第二日兄妹如願以償，妹妹阿部詩於女子柔道52公斤級奪金後，哥哥亦於同日在男子柔道66公斤級摘金，成為奧運史上首對兄妹在同一日於個人項目獲得金牌。

妹妹阿部詩首先奪金

綜合外電報道，21歲日本柔道選手阿部詩在女子52公斤級決賽迎戰法國選手Amandine Buchard，雙方交戰激烈，逾8分鐘才分出勝負。阿部詩在獲告知勝出後不禁激動拍打地墊，喜極而泣。她在賽後表示，感覺「努力得到回報」，接下來會替哥哥打氣。

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阿部詩胞兄，23歲的阿部一二三，隨後在男子柔道66公斤級決賽中，擊敗格魯吉亞選手Vazha Margvelashvili取得金牌，創下奧運史上兄妹同日奪金的紀錄。阿部一二三在賽後接受訪問時表示，妹妹奪金的消息並無為他增添壓力，反而令他燃起鬥志，決心取得勝利。

來自兵庫縣神戶市的阿部家有三兄妹，分別是大哥阿部勇一朗、二哥阿部一二三和細妹阿部詩，父親任職消防員。現年25歲的大哥阿部勇一朗在接受日媒訪問時表示，自己從小與弟弟一起練習柔道，不過坦言對柔道並沒有興趣，所以在小學六年級時退出了。

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兄妹感情要好

大哥續指弟弟阿部一二三小時候體格瘦弱，6歲開始學習柔道，憑著努力不懈的精神和勤力練習，逐漸在柔道上取得成果。而妹妹阿部詩於5歲時跟隨哥哥的步伐，開始學習柔道。

▲ 阿部一二三和阿部詩同日奪得金牌。（奧運會官方網頁圖片）

兄妹二人在柔道上漸創佳績，不但於不同的國際賽事中屢獲殊榮，兩人更在2018年於亞塞拜然首都巴庫舉行的世界柔道錦標賽中一同贏得冠軍。而他們首次代表日本出戰今屆奧運，兩人曾訂下目標，希望在奧運會再次一同奪得金牌，最終亦達成了願望。妹妹阿部詩在賽後接受訪問時感謝哥哥，

如果沒有哥哥，我不可能走到這一步。如果沒有他，我甚至不知道自己會否開始學習柔道。

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責任編輯：王明芳