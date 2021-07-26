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【國安教育】浸大本科新生須讀國安教育　不計學分但列畢業要求 

社會 14:20 2021/07/26

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浸大副校長(教與學)周偉立博士。（陳靜儀攝）

浸大將國家安全教育納入必修課程，新學年入學本科生須完成有關課程才可畢業。浸大副校長周偉立表示，會將國安教育納入大學聯通課程，不計算學分，會以講座、研究會等方式進行。 

浸大新學年入學的本科生須完成大學聯通課程內有關國家安全教育的部分，將不計算學分，但須完成課程才可畢業，內容預計會包括環境安全、網絡安全、公共衞生等，並非只圍繞政治及法律議題。至於具體要求學生要出席多少次有關課程，周偉立表示仍有待確認，對於1年級入學或3年級入學學生的要求或有不同。 

至於現時的學生是否需要補讀有關課程，周偉立說，由於在讀學生的課程內容不會再更改，安排只適用於新入學學生。 

另外，浸大將營運香港首間中醫院，預計本地大學中醫課程學生可到醫院實習，但具體要求、實習時數則未有定論。 

浸大校長衞炳江上任約半年，談到學校將來發展，他表示，浸大將開辦跨學科課程，如食品安全與科學、創意媒體與歷史等。 

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記者：黃悅晴

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