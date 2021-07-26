【創業機會】詠藜園觀塘增2間分店聘100人　以200萬「打本」餐飲從業員創業

▲ 詠藜園下月於市區重建局觀塘全新商場裕民坊開設兩間新分店。（林宇翔攝）

有飲食集團下月於市區重建局觀塘全新商場裕民坊開設兩間新分店，為吸引廚藝好手，集團舉辦廚藝高手招募活動，主題是「只要你有拿手好菜便能贏取 200 萬元做老闆」，為從事餐飲業人士提供創業機會。

詠藜園將於觀塘裕民坊開設「千歲擔擔麪」、「蒸益求蒸」兩間新店，集團指，應徵者即日起，可透過電郵，提供拿手好菜款式，經集團認可後，合資格者菜式可在該集團旗下指定餐廳售賣，首階段入圍應徵者可免費使用餐廳平台，不用租金、水電，經扣除食材等成本後，廚師可獲利潤之7成；若售賣的菜式銷量達標，集團將「打本」200萬元資金助該廚師創業。

該飲食集團另於本周五（30日）早上9時至下午4時，在灣仔金鐘政府合署高座9樓舉辦大型招聘會，聘請職位約100個，包括經理、主任、侍應、執枱專員、收銀接待員、公關、涼菜、砧板、打荷及廚師助理等，薪金介乎1.2萬至3萬元。

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記者：洪芷晴