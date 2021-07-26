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【重男輕女】哥哥失業2月頹搵工無俾家用　港女遭阿媽迫多付$5000︰邊有多餘錢

親子 16:34 2021/07/26

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阿仔失業2月頹搵工無俾家用，重男輕力阿媽迫阿女多付$5000家用。

講錢傷感情！近日有名港女在網絡大呻阿哥失業，阿媽竟然要她代阿哥俾家用，每月俾多$5000，重點是該港女已婚有自己家庭及需要供樓。面對重男輕女阿媽反過來責備她不體諒哥哥，該網民很氣憤，斥責媽媽不諒解她。

該名女網民於上周三（21日）在「香港討論區」發帖，標題為「阿哥失業，阿媽叫我俾多5000家用...」，她講述近日被母親無理要求，哥哥2個月前被裁員，至今懶懶閒地搵工，失業中，媽媽跟她說因為阿哥現時沒收入未能給家用，要求她多付5000元家用，令她非常氣憤。

我一聽就有啲火，我都結咗婚有頭家，邊有可能拎多5000出嚟，佢聽到就話我冇人情味，明知阿哥冇工返都唔主動去幫佢交家用，一啲都唔體諒阿哥。

代兄付家用感無理

樓主不明白何以要代兄長付家用，她已婚，要照顧自己的家庭及跟丈夫一起供樓，支出已不少。她指爸爸現時仍有工作，而媽媽一向都是全職家庭主婦，有感媽媽由細到大都是重男輕女，只是在她面前讚哥哥「一味喺到話阿哥點好點好」，要求做阿妹的她要體諒哥哥現時的環境。

其實佢由細到大都比較錫阿哥，不過佢只會體諒阿哥唔體諒我，我都要同老公供樓，邊有多餘錢拎出嚟？依家佢日日煩我，我就嚟黐線！

樓主有感哥哥只是失業2個月，應該有儲蓄，大可動用儲蓄去支付家用，可是他藉口「一味話冇錢冇錢」，又不肯放低身段找工作，不知何時才有新工，令她「激鬼氣」。

媽媽重男輕女

另外，樓主指出如果是家人真的緊急用錢，可考慮一下支付多些家用，可是她對偏心的媽媽心中有刺，直言︰

如果佢唔係咁偏心，我都會考慮下。我最唔舒服個位係話我唔自覺幫阿哥俾埋家用。哈，如果我失業，佢（媽媽）一定照叫我俾家用！

網民︰家家有難念的經

很多網民為樓主感到不值，但明白家家有難念的經，難以一概而論，支持她不要多付家用。有網民建議她可以理性地向家人講出難處，如有多餘錢，尚可多給$5000一次，但講明只讓哥哥花多1個月找工，並說明自己要供樓也很吃力，甚至要求查看媽媽的家庭收支表，研究家用是否夠用、如何節流共度時艱。更多留言見下圖︰

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同場加映︰開餐廳打幾份工儲教育基金　單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

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責任編輯：王明芳

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