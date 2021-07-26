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【迪士尼樂園】與本地機構合作推捐贈計劃　為基層提供約6,000個飯盒

社會 16:00 2021/07/26

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迪士尼樂園與本地機構合作推捐贈計劃，為基層提供約6,000個飯盒。（迪士尼樂園提供）

香港迪士尼樂園度假區與本地慈善機構膳心連合作，推出全新「迪士尼快閃膳心行」飯盒捐贈計劃，旨在援助受新冠疫情影響的弱勢社群，特別是有部分人面對溫飽不足的情況。

透過這項新的食物捐贈計劃，香港迪士尼於6月至8月期間，分別在全港四個社區提供合共約6,000個新鮮烹製的健康飯盒。捐贈的飯盒全部由超過200多名迪士尼義工和餐飲部團隊負責準備，逢星期四送贈予有需要的低收入家庭或長者。

行政總裁莫偉庭表示，這項計劃能夠與社會上有需要的人士分享度假區資源，樂園一直致力回饋社區，膳心連早前分享指疫情為不少家庭帶來衝擊及挑戰，甚至令部分人有難以溫飽的情況，因此希望透過捐贈飯盒，能夠幫助這些家庭滿足基本需要。

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膳心連基金營運總監翁懿華亦表示，新冠疫情爆發，令社會更關注到社會上最弱勢的社群需要更多的支持。他十分高興能與迪士尼樂園度假區及社區伙伴攜手踏前多一步，在這個艱難的時期，向社區發放愛心與鼓勵。

酒店行政總廚麥錦駒則表示，樂園的餐飲團隊人才濟濟，這個計劃正好讓廚師們能夠善用他們的才華，同時也為社區出一分力量，既能夠以自己擅長的方式作出貢獻，亦可一起參與有共同理念的項目。

來自科技及數碼部的迪士尼義工麥嘉亮表示，這個計劃非常有意義和充實，指只需要每付出一個小時的私人時間，已經可以持協助準備飯盒，為有需要人士的生活帶來一點改變。

在疫情期間，香港迪士尼的由2013年開始，截至上個財政年度，度假區透過另一項剩食捐贈計劃，已經捐出超過205,000份餐。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：陳麗娜

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