【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機

▲ 刷牙後用漱口水或致蛀牙，英國牙醫解構漱口最佳時機。

不少人會在刷牙後使用漱口水清潔口腔，英國一名牙醫近日拍片分享正確的刷牙、漱口次序，指出刷牙後使用漱口水反而會導致蛀牙。

綜合外媒報道，英國牙醫Anna Peterson最近在影音平台「TikTok」分享，指刷牙後使用漱口水可能會導致蛀牙。

她解釋，牙膏含有大約1450 ppm的氟化物，如此高濃度的氟化物能保護牙齒免受食物和飲料中的糖分侵蝕，而漱口水只有220 ppm的氟化物，不足以保護牙齒。

如果刷牙後立即使用漱口水，會沖洗掉高濃度的氟化物，令口腔成為微生物繁殖的溫床，長遠會導致蛀牙。

▲ （網上圖片）

Peterson強調，她不反對使用漱口水，但並非人人都需要使用，亦不建議刷牙後使用，「刷牙後用水漱口比用漱口水好」。

她又表示，使用漱口水最佳時機是「吃東西後」，因食物中的糖分會令口腔呈酸性，繼而損害牙齒，「如果吃完東西後去刷牙，等於把酸刷到你的牙齒上，這會導致牙齒遭腐蝕，所以這時候應使用漱口水」。

而英國國民保健服務（National Health Service，NHS）網站的指引亦顯示，使用含氟漱口水有助於預防蛀牙，但不宜在刷牙後立即使用漱口水，否則會洗掉牙膏留下的氟化物。NHS建議，在其他時間使用漱口水，例如飯後。另外，避免在使用漱口水後30分鐘內飲食。

專家教護理牙齒正確方法

刷牙也大有學問，本港牙科醫生吳子傑曾接受TOPick訪問時分享較多人忽略的，護理牙齒的方法。點擊下圖即看：

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責任編輯：羅嘉欣