【親子好去處】人均$400南丫島包營食住玩　原野BBQ夜探盧氏小樹蛙親親大自然

▲ 有港媽到南丫島青年營包營住宿兩日一夜，人均$400便可嘗試原野BBQ、夜探盧氏小樹蛙，親親大自然。

暑假來到！不少家長希望帶小朋友外出遊玩，兩日一夜的度假營是一個不錯的選擇，帶小朋友親親大自然。有港媽於Facebook專頁「有個過度活躍媽」發帖並上載圖片，介紹2個家庭共7人到南丫青年營包營住宿，兩日一夜遠離車馬喧，親身接觸大自然，人均400港幣包括食、住、玩，小朋友不單單可以大玩射箭、做手工和夜探盧氏小樹蛙等，更可以享受原野BBQ，享受不一樣的戶外體驗。

▲ 由榕樹灣碼頭到營地需時約45分鐘。（有個過度活躍媽Facebook）

港媽於Facebook專頁「有個過度活躍媽」發帖介紹，於7月到南丫青年營包營住宿，2個家庭共7人揀選8人套餐，獲得4位營地職員接待。港媽大讚包營感覺非常好，燒烤食物由職員醃製，食物份量足夠，

唔使同陌生人一齊共用設施，平均$400/人，已經包咗食、住、玩。

不過，由南丫島榕樹灣碼頭行到營地路程原本只需時45分鐘，「但係天氣太熱再拖住啲小朋友，我哋行咗個幾鐘。」精力充沛的港媽也大呻辛苦。整個營地有2個房間，房間非常整潔，每個房間有十多張床，港媽形容，「有種畢業營嘅感覺」。

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港媽揀選「優遊樂射宿一燒」包營住宿套餐，小朋友一嘗射箭的樂趣。另外，小朋友可以在晚上跟隨職員到附近夜探只有手指大小的盧氏小樹蛙，認識香港特有的生物品種。

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兩日一夜活動流程

第一天

1500 入營簡介及安頓

1530 優遊齊樂- 傳統射箭文化活動(射響箭、全健樂射)

1700 投壺遊戲

1730 手工製作時間:箭桿原子筆

1900 原野BBQ

2100 夜探盧氏小樹蛙

2130 自由時間及洗白白

2230 返營舍休息

第二天

0900 早餐

1000 優遊齊樂-單車騎射

1200 收拾行李

1230 離營

地點: 南丫青年營

收費： (包括營費、首晚BBQ及翌日早餐及3節活動) 6人團 限時優惠$2590 8人團 限時優惠$2800 10人團 限時優惠$3010

查詢：2395 5676 / camp@hkfyg.org.hk

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責任編輯：王明芳