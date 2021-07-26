  • 33°C
香港時間 : 2021726日 (週一) 17:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【涉辱國旗】涉國慶日損毀9支國旗　21歲男否認侮辱國旗罪10月審

社會 16:17 2021/07/26

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

被告陳立凱（左）准保釋候審。（陳卓欣攝）

21歲無業男子涉於2020年國慶日，在北角3處地方侮辱國旗，被控3項侮辱國旗罪，案件今午（26日）在東區裁判法院進行答辯，被告否認控罪。裁判官將案排期至10月6日開審，審期為3天，被告期間准續保釋候審。

控方於庭上透露，審訊時將傳召6名證人，播放3分鐘案發過程的片段，並會依賴22段閉路電視片段，以證明被告的身份。辯方則將爭議被告的身份。

報稱無業的被告陳立凱（21歲），被控於2020年10月1日，於北角糖水道天橋公開及故意以毁損的方式侮辱5支國旗，於英皇道402至404號7-11便利店外同樣方式侮辱1支國旗，於英皇道395號僑冠大廈A座出口外同樣方式侮辱3支國旗。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣

相關文章

涉國慶日灣仔從後撞防暴　文員襲警罪脫官指證供矛盾
17:55 2020/07/22
涉國慶日灣仔從後撞防暴　文員襲警罪脫官指證供矛盾
國慶日升旗禮有助學生建立國民身份認同　楊潤雄：推動國安教育屬教育界應有之責
12:33 2020/10/01
國慶日升旗禮有助學生建立國民身份認同　楊潤雄：推動國安教育屬教育界應有之責
【荃灣暴動】涉國慶日荃灣區參與暴動　4男女罪成還押候判
15:55 2021/04/15
【荃灣暴動】涉國慶日荃灣區參與暴動　4男女罪成還押候判

你可能感興趣

涉國慶日灣仔從後撞防暴　文員襲警罪脫官指證供矛盾
17:55 2020/07/22
涉國慶日灣仔從後撞防暴　文員襲警罪脫官指證供矛盾
國慶日升旗禮有助學生建立國民身份認同　楊潤雄：推動國安教育屬教育界應有之責
12:33 2020/10/01
國慶日升旗禮有助學生建立國民身份認同　楊潤雄：推動國安教育屬教育界應有之責
【荃灣暴動】涉國慶日荃灣區參與暴動　4男女罪成還押候判
15:55 2021/04/15
【荃灣暴動】涉國慶日荃灣區參與暴動　4男女罪成還押候判
7－Eleven 東區 國慶 電視 僑冠大廈 便利店 英皇 北角

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】