【涉辱國旗】涉國慶日損毀9支國旗　21歲男否認侮辱國旗罪10月審

▲ 被告陳立凱（左）准保釋候審。（陳卓欣攝）

21歲無業男子涉於2020年國慶日，在北角3處地方侮辱國旗，被控3項侮辱國旗罪，案件今午（26日）在東區裁判法院進行答辯，被告否認控罪。裁判官將案排期至10月6日開審，審期為3天，被告期間准續保釋候審。

控方於庭上透露，審訊時將傳召6名證人，播放3分鐘案發過程的片段，並會依賴22段閉路電視片段，以證明被告的身份。辯方則將爭議被告的身份。

報稱無業的被告陳立凱（21歲），被控於2020年10月1日，於北角糖水道天橋公開及故意以毁損的方式侮辱5支國旗，於英皇道402至404號7-11便利店外同樣方式侮辱1支國旗，於英皇道395號僑冠大廈A座出口外同樣方式侮辱3支國旗。

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記者：陳卓欣