【東京奧運】24歲張家朗殺入4強劍指獎牌　英華仔出身運動世家中四退學投入花劍

▲ 張家朗殺入４強，有望取得奧運獎牌。

東京奧運踏入第3日，各項賽事正如火如荼地進行，其中港隊派出3人出戰男子花劍個人賽，有「少年劍神」之稱的張家朗，在16強硬撼世界「一哥」、意大利名將科高尼，晉級8強後再連追6分挫俄國選手，歷史性殺入個人賽4強。出身於運動世家的張家朗，父母均為籃球員，自小四起學劍擊，中四時決定輟學當上全職運動員，在今屆奧運大放異彩，成為香港之光。

▲ 張家朗殺入4強，劍指奧運獎項。（陳靜儀攝）

現年24歲的張家朗，是第二次出征奧運會，他在今日（26日）出戰男子花劍個人賽，先在32強以15:12力壓法國劍手Julien Mertine，16強硬撼世界「一哥」、意大利名將科高尼（Alessio Foconi），終以15:3勝出，晉級8強。張家朗在8強面對俄羅斯奧委會（ROC）選手Kirill Borodachev，一度落後9:14，但力追6分以15:14勝出。

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父母均為籃球員

張家朗在過往接受TOPick訪問時指出，他的爸爸為昔日籃球運動員張子倫，母親亦曾為港青籃球代表。爸爸曾希望兒子繼承他加入籃球界。小時候，家朗也跟隨父母在籃球場上打滾，但後來一接觸上劍擊運動便愛上了，全因那種挑戰性。而爸爸帶他學劍擊後，發覺他對劍擊興趣較大，就讓他繼續學劍。

劍擊最有挑戰性是要用腦及體能，要在剎那間作出決定，一旦判斷錯誤就可以輸了比賽。

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中四輟學投身全職運動員

家朗小學就讀北角官立小學，中學曾先後就讀英華書院及盛產體壇名將的林大輝中學，讀到中四時決定退學做全職運動員。家朗性格內向，從小都不願表達自己，會順父母意思去做任何事，不過在退學一事上，他卻積極爭取。當時要同時兼顧學業和運動，感到很吃力，決定暫時放棄學業，全心投入運動。

起初父母都反對，覺得我只是3分鐘熱度，結果我爭取了一年他們才答應。

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家朗一直以踏上奧運舞台為目標，在2016年，當時18歲的張家朗在個人賽接連擊敗日本世界冠軍太田雄貴、中國2012奧運金牌得主雷聲等多名好手，成為首位香港亞洲賽金牌劍手。同年他首次晉身里約奧運，雖然在16強止步，仍寫下香港男子花劍歷來最佳成績。

今屆第2次代表香港出戰奧運「男子花劍個人賽」及「男子花劍團體賽」，他更獲選成為港隊在開幕禮的持旗手。張家朗在賽前已承諾會堅持信念，繼續向目標邁進。

回想自己當初選擇當全職運動員及以參加奥運為目標，其後得到體育學院團隊、劍擊總會、教練隊友們的支持下，向目標一步一步前進，我會繼續堅持信念及努力向目標進發。

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責任編輯：王明芳