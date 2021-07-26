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【國家安全】鄧炳強稱須提防港獨思想滲透　國安熱綫收逾10萬舉報

政治 16:33 2021/07/26

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鄧炳強（左）稱，必定嚴厲打擊港獨思想，以軟對抗方式滲透。（鳯凰衛視提供）

保安局局長鄧炳強表示，去年11月開設的國安處舉報熱綫，至今已收到超過10萬個舉報，認為當前仍有港獨思想，以軟對抗方式滲透，強調會嚴厲打擊。

鄧炳強接受鳯凰衛視訪問時指出，留意到港獨思想通過電影、展覽等，去滲透危害國家安全活動，刻意煽動對政府的仇恨，強調要預防軟對抗的情況。

他又強烈譴責，有人美化及英雄暴力行為，辯稱只有針對平民的才算恐襲，認為目的是繼續燃燒被激化的情緒，從而進一步危害國家安全，強調不論針對平民百姓，還是公職人員，都是屬於恐怖主義。不過，他認為當前情況可控，只是不能掉以輕心，而近年的事也反映出，一些年輕人守法意識薄弱，未來會在教育及宣傳上加強工作。

對於去年11月開設的國安處舉報熱綫，鄧炳強透露，至今已有逾10萬個舉報，其中包括很多實質情報，有助進一步調查。他相信，隨住港區國安法及完善選舉制度，外部勢力及其代理人，在香港繼續危害國家安全活動的空間，將會愈來小，但認為要時刻保持警覺。

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責任編輯：陳宛彤

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