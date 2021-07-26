【校長專欄】家校合作孩子需要永遠居首　英華小學校長︰把學生視如己出

▲ 英華小學校長陳美娟把學生視如己出。

一間學校的成功，我個人認為家校合作是不可或缺的元素 。

至於英華的成功，除了校長與教師的努力外，家校會的支持肯定堪記一功。我知道英華家長對不同活動都熱烈支持、全情投入讓各類型的活動可以辦得有聲有色，整所學校充滿生命力。家長熱愛學校，樂於為學校遮風擋雨，全力以赴，家長的榜樣自然也 成為同學的良好榜樣，我為這優良傳統感恩不已 。

作為校長，我不但見證了這些情誼，更在不同場合都見到家長的身影，承擔不同的角色。我參與過的包括畢業禮、謝師宴還有林校長榮休時的大型綜藝活動「 玩。轉校長 」 ，那是從家長準備的百多項活動中精挑細選，再加增或變化，不懈地排演而成的，但家長依舊 帶着歡悅的心情，笑容滿臉。

到了八月底及九月初分別進行三十多場小一面試，家長們本可以享受兩個非旅遊旺季的五天長週末，可是有不少家長卻都願意無私奉獻，甚或向公司請假，回校幫忙當一天至數天的義工，在酷熱天氣下於樓層中來回奔波，他們對學校那份真心、誠意，不言而喻。另外，開學後圖書館老師暫時仍然從缺 但一班家長卻自動請纓分成小組，分享過往當圖書館義工的經驗，對此種種，我除了由衷感激，更期待以萬二分的誠意跟家長一起，合力把英華做得更好、更上一層樓 。

家教會主席王子華告訴我，開學前後至今，許多家長都不斷向他打聽，到底我的領導風格到底是怎麼樣的。其實今天資訊如此發達，大家只消上網輸入我的名字，都不難找到有關資料或訪談，拼砌出一個梗概。話雖如此話雖如此，我十分理解家長會有的疑慮，以及他們渴望能親眼看見、親耳聽到我如何行事。

作為一個尚算有經驗的校長，我樂意本着基督的愛，希望承接到英華這個已滿載福氣的園地。我自問性格隨和，又疼愛孩子；我經常強調在學校工作，一定要把孩子視如己出，把最寶貴的奉獻予孩子，讓家長安心。我也愛惜教學及行政團隊的每一位，但論優次，孩子的需要則永遠居首。

我也是個重視過程的人。成果豐碩當然開心，但教的、學的雙方，在過程中有沒有成長，那才是最重要。

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