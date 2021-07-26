【曬傷護理】3歲兒暑假周圍玩曬傷面紅又腫　車婉婉自責無補塗防曬：好肉痛【附處理曬傷方法】

▲ 車婉婉帶3歲兒暑假周圍玩曬傷面紅又腫。

夏日炎炎，家長帶小朋友到郊外遊玩時記得注意防曬。昨日車婉婉在社交媒體發文，指早前帶4歲大兒子Justus（花名BBQ）周圍玩，未料卻遭猛烈陽光曬傷，令她相當「肉痛」，甚至自責表示要「打自己三百巴掌」。皮膚科專科醫生林嘉雯曾接受TOPick訪問時，分享了3大正確處理曬傷皮膚方法。

車婉婉在社交媒體發文，指早前帶正在放暑假的BBQ四周圍去玩，雖然塗了防曬，但下水以後沒有補塗，結果導致BBQ幼嫩白滑的皮膚被曬傷。從車婉婉分享的圖片可見，BBQ的面部被曬至通紅，令人相當心痛，車婉婉亦不禁說道，「我真係要打自己三百巴掌」。

BBQ曬傷後，車婉婉亦有為他塗抹藥膏，「我特登將cream cream 放入雪櫃雪涼咗，跟住全面覆蓋，努力敷，一日最少三次，效果十分好」。事後，她亦向BBQ解釋塗防曬的重要性，又提醒「天氣超熱、太陽劇烈，大家都要小心處理呀」。

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皮膚科醫生教路3大正確處理曬傷皮膚方法

陽光毒辣，即使塗好防曬乳，稍一不慎亦會曬傷。坊間有不少都巿傳說如敷面膜、塗燙火膏可處理曬傷皮膚，惟皮膚科專科醫生林嘉雯指，這些偏方有機會令皮膚情況惡化。

曬傷的原理是皮膚過度接觸紫會被外線，令早期皮膚血管擴張，引致血流量增加，血管內皮細胞被活化，形成「曬傷細胞」及釋放更多發炎因子。因此暴曬後3至6小時，皮膚會產生紅腫熱痛，往後12至24小時內達至症狀高峰。至後期表皮結構被破壞，便會出現脫皮現象。

林醫生指，輕微曬傷的話，不用治療也會自然好，所以處理方法最主要是舒緩症狀及縮短康復時間，而不同皮膚曬傷級別都會有不同的處理方法。

若果症狀是輕微的，可以嘗試幫皮膚降溫減少症狀及發炎情況，例如使用冷敷或浸冷水浴，也可使用有麻醉劑的乳液或噴霧，但要留意的是有些人會對麻醉劑敏感，另外皮膚痛楚可以服用止痛藥。

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嬰孩曬傷增患皮膚癌風險

嬰幼兒和小朋友的皮膚較幼嫩，曬傷後又可怎樣處理？「其實預防勝於治療，嬰幼兒和小朋友必須做足防曬功夫，因為嬰孩時期曬傷會增加將來患上皮膚癌的機會。」

美國兒科學會建議6個月以下的嬰兒應避免使用防曬產品，因為嬰兒的皮膚屏障功能還未成熟。

她建議，這個年紀的嬰兒可以使用其他防曬方法：「例如穿着薄防曬外套、戴太陽帽等。若要使用防曬乳液，可盡量選擇溫和不刺激皮膚，即使用物理性防曬用品如成份含氧化鈦、氧化鋅的，會比較理想，因為這類產品不會被皮膚吸收，同時低刺激、低敏感。」

但若果真的不幸曬傷，小朋友與成人處理的方法大同小異，即敷冰袋和蘆薈凝膠可舒緩並修復皮膚。

同場加映：皮膚科專科醫生陳厚毅拆解防曬迷思 濕疹人士及小朋友適合哪種防曬產品？

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責任編輯：羅嘉欣