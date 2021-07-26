【疫苗接種】調查指港人疫苗接受程度微增　去旅行為主要原動力

▲ 有調查指港人對疫苗接受程度微增。（ 梁偉榮攝）

香港政府一直希望提高新冠疫苗接種率，有機構在4至5月期間進行調查發現，港人對疫苗的接受程度有所上升，唯較全球平均水平仍有落後。

信諾香港於今年4月至5月期間，在11個地區訪問了1.3萬名受訪者，調查發現，港人對疫苗的接受程度較較早前的40%輕微上升3%至43%，唯仍低於全球平均水平的69%，更為11個受訪地區中排名最低的城市。

調查亦發現，25至34歲的受訪組別，疫苗接種率由5%增加至11%，增加逾倍。

最高接種率的受訪組別為55歲或以上的受訪者，於5月已有23%受訪者表示已接種疫苗，高於2021年4月的17%。最低接種率的受訪組別則為18-24歲，僅 3%受訪者表示自己或認識的人已接種疫苗。

另外，調查發現「對旅遊的渴望」為受訪者接種疫苗的主要動力，有20%已接種疫苗的受訪者及15%未接種的受訪者認為旅行是接種疫苗的首要原因，亦使香港成為全球三大受旅行推動接種疫苗的地區。

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責任編輯：陳梓蔚