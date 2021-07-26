【網課普及】中電贈100 部二手電腦予基層家庭　舉辦工作坊支援基層學童電子學習需要

▲ 中華電力企業發展總裁莊偉茵女士（左一），捐贈 50 部二手電腦給該協會的一眾家長及小朋友，支援基層學童電子學習需要。(中電提供圖片)

新冠疫情持續超過一年半，電子學習混合課堂模式，已成為教育新常態。中電特意蒐集100部性能良好的二手手提電腦，分別透過香港單親協會及香港電腦學會捐贈給有需要的基層家庭，支援基層學 童的電子學習需要；並由中電義工為家長及子女提供培訓，以縮窄「數碼鴻溝」。

中華電力有限公司在收集100部二手手提電腦後，分別透過香港單親協會及香港電腦學會捐贈給有需要的基層家庭。中電理解未必每位家長都懂得使用電子產品來輔助子女學習，故在送出電腦時，義工也會向有需要的家長和子女進行培訓，開班教授電腦入門知識及如何善用網上資源，讓家長日後能透過電子產品協助子女進行網課及瀏覽網上教育資源。

▲ (中電提供圖片)

該學會與明愛電腦工場合作，將收集所得電腦免費捐贈予有需要的基層人士，支援他們疫情期間及之後的網上學習或生活之用。 中電企業發展總裁莊偉茵指出，雖然學校已經全面復課，但混合面授及線上學習已成為新常態。中電關注不少基層家庭還是欠缺電子學習設備，盼望藉著送出二手電腦， 能對他們有所幫助。

有份參與是次活動的家長曾旭云表示，好開心孩子終於有電腦上網課，不用再靠手機，以後亦會會善用網絡資源，有信心協助孩子網上學習。

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責任編輯：洪芷晴