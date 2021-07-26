【學生會】浸大停代收會費　學生會：迫於無奈接受日後或停合作社

▲ 浸大將停止代學生會收會費。（經濟日報資料圖片）

浸大新學年起不會為學生會代收會費。浸大校長衞炳江表示，學生會是獨立組織，應獨立運作，又說校代收會費是權宜之計，「收是人情、不收是道理」。學生會署理會長方仲賢回應時形容，學生會是迫於無奈地接受現實，相關決定的影響大，相信學生會之後或要削減開支，活動或福利合作社會未能繼續營運。

方仲賢表示，校方與學生會開過一次會議，會議上校方通知學生會會停收會費的決定，形容學生會迫於無奈地接受現實。他說，學生會與學校是各司其職，校方處理教育，而學生會提供文娛康樂活動，雙方都是大學社會的一份子，是互相合作。

方仲賢又表示，學生會如要自行收取會費，按照其他大學的經驗，擔心不能收足所有學生會費，相信會影響學生會舉行活動，又指出學生會現時營運兩間福利合作社，有10多名員工，憂慮如學生會不能收足會費，其中一間福利社有機會倒閉。他又說，新生註冊日可以收取新生的會費，但其他年級的會費如何收，就未有方案。

港大、理大、城大、中大及嶺大早前相繼宣布停止代學生會收取會費。

▲ 方仲賢。（經濟日報資料圖片)

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴