【我是現場】陳卓賢馮允謙合體開騷　Ian+Jay Fung聯手唱爆九展

▲ Ian和Jay Fung聯手開騷。

全新本地音樂會系列《我是現場》上月正式啟動，由許廷鏗 & per se率先打頭陣揭開序幕！《我是現場》音樂會002 將由兩位炙手可熱的唱作歌手：馮允謙（Jay）及陳卓賢@Mirror（Ian）接棒，舉行一連兩場期間限定聯乘音樂會。

兩位唱作歌手同樣熱愛音樂創作，當中Jay屢奪唱作人獎項，實力不容置疑；Ian自出道至今，不僅為自己也為Mirror隊友寫歌，同樣大獲好評。

今年初，二人首度合作，由Jay譜曲Ian主唱的《DWBF》街知巷聞，就連Jay也表示Ian的演繹教他禁不住聞歌起舞，彷彿已為二人同台演出訂下了契機。

▲ Ian曾唱由Jay Fung作曲作品。

在今次《我是現場》第二擊中，樂迷將如願看到二人獻唱各自的作品外，也少不了攜手獻技的環節。有別於一般音樂會，今次Jay與Ian將為樂迷帶來更多不同節奏及音樂風格的歌曲，同時亦會與樂隊一同Jam歌，為樂迷帶來不一樣的Live moment 。

對於這次期間限定演出，Jay興奮表示：「時代不同了，現在大家想聽音樂可以用社交平台或串流平台，可以選擇任何地方的音樂，作為樂壇的一份子，都要提高音樂質素、唱歌好一點，填詞、音樂製作、MV拍攝都好一點，就連演唱會製作也要好一點，所以我們會走出平時音樂演出的既定模式，希望送上源源不絕的驚喜。」

Ian也透露：「在《調教你Mirror》裡再次自彈自唱當日參加《全民造星》時的項目，不但讓我找回當初鍾愛音樂的那份純粹，也讓我更享受現場演出的那份自在，期待在《我是現場》Live 002中，讓大家感受我對音樂的心跳感覺。」

日期：2021年8月24及25日（星期二及三）

時間：晚上8時正

地點：九龍灣國際展貿中心匯星 Star Hall

票價：$580 / $380

購票網址：www.hkticketing.com

購票熱線：3128 8288

門票於8月2日（星期一）上午10時起於HK Ticketing公開發售