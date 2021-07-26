【發燒抽筋】歲半囡囡突然抽搐嘔泡反白眼　港媽：不可忽視嬰幼兒疫苗副作用

▲ 一名港媽發帖指，女兒打完18個月疫苗後突然抽搐嘔泡，需即時送院。

一名港媽日前在網上分享一次驚險經歷，指女兒日前在健康院打完18個月疫苗針後，出現抽搐、呼吸困難、面色發紫等情形，連忙叫救護車送院，證實發高燒至40.5℃。所幸經搶救後已退燒，抽搐情形亦有所改善。媽媽事後發文，希望提醒更多父母關心這個問題，並學懂如何應對嬰幼兒突發高燒、抽搐時的處理方式。

一名媽媽在Facebook專頁「MBA樂園」分享，以「不可忽視的嬰幼兒疫苗副作用」為題記錄了堪稱是「人生最驚險60分鐘」的經歷，更直言「真係咁大個人都未試過咁驚」。

媽媽指，上星期帶著女兒在健康院打完18個月疫苗針，女兒一直沒有發燒，精神不錯。直到女兒如常在睡前飲奶後，突然輕輕叫了一聲，之後就不斷抽搐、反白眼、雙瞳放空，父母如何叫喊也沒有反應。媽媽形容當時經歷：

開始感覺佢呼吸唔到，塊面仔由青變到紫（係，無錯，係成塊面連嘴唇都變成紫色呀）當時已經嚇到傻咗嘅我，只係識係咁嗌BB，諗住嘗試嗌醒佢，不過一啲用都無，佢已經開始進入昏睡狀態…

媽媽發現女兒還開始口吐白沫，當下她無所適從，所幸爸爸保持冷靜，已先行報警。救護員接報到場後為女兒進行檢查，並提供氧氣，而女兒在入院後亦已恢復知覺，嚎哭起來。經急症室檢查後，發現原來女兒發高燒至40.5℃。

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經過用藥、抽血、深喉深鼻檢查後，女兒獲安排留院，一直到翌日早上開始退燒。醫生其後跟媽媽談及嬰幼兒抽搐情形，媽媽即場害怕到泣不成聲，而醫生就解釋嬰幼兒發高燒而抽搐，其實是很普遍，不用太擔心。

最後女兒合共住了3日醫院，退燒並出了報告後終可出院。媽媽事後在網上分享經歷，亦有分享BB高燒抽搐處理方法。

小兒發燒抽筋常在6歲以下孩子身上出現

嬰幼兒發高燒應如何處理？兒科專科醫生張傑曾受訪稱，小兒發燒抽筋即是「熱痙孿」/「發熱性痙孿」，又可稱「小兒急驚風」，常在6歲以下的孩子身上出現。典型過程是，孩子突然發高燒或高燒不落時，突然不省人事，而且四肢收緊抽搐、雙眼可能反白、口吐白沫、或失禁，過程由幾十秒至幾分鐘。自然停止後，孩子會進入睡眠狀態，彷如酒醉一樣。之後，就會慢慢甦醒。

當下，在旁的爸媽要好好保護孩子，張傑指出讓孩子平放、面部向一側；不可塞東西到孩子口中；不可嘗試拉直手腳；不用人工呼吸；不用去喚醒或拍醒孩子，靜待孩子的抽搐自然完結甦醒。還有，父母要留意細節，以便告訴醫生作診斷和治療，包括手腳的抽搐是否對稱、眼睛的反應如何、是否真的不省人事、有否失禁及真正抽搐的時間。

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責任編輯：羅嘉欣