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【5000消費券】海港城及時代廣場推「100%消費回贈」　最多獲1.4萬元優惠券

社會 16:55 2021/07/26

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

海港城及時代廣場推消費回贈，滿2,000元或5,000元即送同等金額優惠券。

九龍倉置業旗下兩大商場海港城及時代廣場推出「100%消費回贈」。由8月1日至9月30日於海港城及時代廣場以消費券或指定電子貨幣消費，除了可換領商場現有之消費獎賞外，更可額外「100%消費回贈」，消費滿2,000元送2,000元優惠券；滿5,000元再送5,000元優惠券。

每人可於推廣期內分別到海港城及時代廣場可享2,000元及5,000元「100%消費回贈」各一次，總值達14,000元，換領名額不設上限。海港城及時代廣場優惠券適用於超過450間商戶，包括國際時裝品牌、美容產品及服務、時尚便服鞋履及配飾、手錶及珠寶首飾、生活及運動用品、兒童服飾、人氣食府及海景餐廳。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜

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