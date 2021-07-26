【5000消費券】海港城及時代廣場推「100%消費回贈」　最多獲1.4萬元優惠券

▲ 海港城及時代廣場推消費回贈，滿2,000元或5,000元即送同等金額優惠券。

九龍倉置業旗下兩大商場海港城及時代廣場推出「100%消費回贈」。由8月1日至9月30日於海港城及時代廣場以消費券或指定電子貨幣消費，除了可換領商場現有之消費獎賞外，更可額外「100%消費回贈」，消費滿2,000元送2,000元優惠券；滿5,000元再送5,000元優惠券。

每人可於推廣期內分別到海港城及時代廣場可享2,000元及5,000元「100%消費回贈」各一次，總值達14,000元，換領名額不設上限。海港城及時代廣場優惠券適用於超過450間商戶，包括國際時裝品牌、美容產品及服務、時尚便服鞋履及配飾、手錶及珠寶首飾、生活及運動用品、兒童服飾、人氣食府及海景餐廳。

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責任編輯：陳麗娜