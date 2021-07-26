【港深合作】團結香港基金促港府成立科學和發展辦公室

▲ 團結香港基金聯同內地智庫發表聯合研究報告。（梁偉榮攝）

團結香港基金今聯同內地智庫發表聯合研究報告，以生物科技合作為切入點，就港深合作遇到的問題，提出7大建議，包括讓港府成立科學和發展辦公室，以提供具前瞻性的科學意見，負責制定生物科技產業發展藍圖等。

報告又建議，兩地政府主動接觸龍頭生物科技企業，提供稅務減免、租金優惠、政府擔保的低息貸款等優惠，共同吸引企業在河套區設立地區總部或研發中心。

至於港深兩地政策統籌協調不足的問題，報告建議，在大灣區建設領導小組下，設立相關機構、專門通道或特定平台，加強統籌協調河套區一區兩園發展，加快制定港深聯合政策包。建議深圳市政府向中央爭取在河套區率先落實綜合授權，並由港深兩地政府聯合向多個部委爭取生物科技改革試點政策

此外，在合作領域方面，報告認為，港深可在藥物及疫苗、基金檢測及診療、高端醫療器械、人工智能在生物科技的應用四方面重點合作。

報告強調，河套區的港深「兩園」不能割裂來看，而是要作為「一區」來整體探討發展方向，即當兩地的制度和標準不一時，應遵循制度更靈活、標準更國際化的一方；方兩地的政策優惠力度和措施不一時，應當遵循優惠力度更大、支持措施更多的一方。

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責任編輯：林曉君