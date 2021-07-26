【動漫節2021】動漫節大會批港府突收緊展覽人數限制　今日閉幕將設未能入場退票服務

▲ 一連四天的香港香港動漫電玩節今日(26日)閉幕，受港府防疫安排更改影響，限制入場人數為可容納人數的一半，大會今日(26日)形容港府安排不合常理。（經濟日報資料圖片）

一連四天的香港香港動漫電玩節今日(26日)閉幕，受港府防疫安排更改影響，限制入場人數為可容納人數的一半，大會今日(26日)形容港府安排不合常理，亦對展覽業界認識十分粗疏，同時亦難以要求參展商全數接種疫苗；對於有市民已購實體票而無汰入場，大會將於會展中心設退票服務。

大會通告稱，政府政策的不合常理突變，令主辦方無足夠時間作出合適反應，致入場者排隊時間變得超長及難以忍受，大會就此表示遺憾；形容即使疫情大幅度改善，卻突然收緊社交距離規定，批評港府做法不合常理和對展覽業的認識十分粗疏。

通告又提到，曾提出以排隊籌方式疏導人流，惟建議因警方有所擔心而擱置，大會對警方提出之擔心表示理解；亦曾構思按照政府100%容納量規定，惟除要求三分二觀眾接種疫苗外，會展中心及服務提供者亦須全部完成接種，直言現時全港接種率僅44%，要服務提供者完成接種機會為零，批當局提供「一個虛妄的選擇」。

大會認為，因政策突變和種種應對方法不能出台下，令市民因輪候時間太長而放棄入場，故大會今日將於會展中心近大會辦事處設立退票服務，為未能入場的已購實體票人士提供退票服務；至於購買電子票或未能於今天到場辦理退款的觀眾，則留意大會稍後通告。

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責任編輯：陳正怡