【悲慘身世】20年前遭中國父母棄養　21歲女泳將為加拿大出戰奪首金

加拿大華裔泳將Margaret MacNeil於東京奧運女子100米蝶泳決賽中，以55秒59的成績，力壓中國隊的張雨霏奪得金牌。近日有外媒將Margaret身世曝光，原來她出生於中國江西省，早年遭父母拋棄，及後被加拿大夫婦領養並在加國長大。

1歲被加國夫婦收養

現年21歲的Margaret，首次參與奧運已取得佳績，昨晚（25日）為加拿大奪得首面金牌。這位奧運冠軍原來有悲慘身世，據外媒報導，她出生於中國江西省九江市，早年被父母拋棄，1歲時被加國夫婦收養。養父Ed MacNeil是一名老師，養母Susan McNair則是家庭醫生，兩人為Margaret提供良好的成長環境。

誰也想不到，被棄養的孩子竟成了世界冠軍。Margaret接受外媒訪問時指，自己愛上游泳與家人有關。她指一家人搬進有游泳池的房子之後，媽媽教她和妹妹游泳，自此愛上這項運動。

後來我參與游泳班，也加入泳隊，開始參加各式各樣的比賽。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

感激父母支持

Margaret現時是加拿大頂級泳將，過往成績彪炳，曾在光州世錦賽以55.83秒的時間，同時刷新加拿大及美國的紀錄；也是美國全國大學體育協會的紀錄保持者，曾在2021年的100碼蝶泳比賽中，成為第一位在該項目游出49秒以下的女性。

憶起養父母對自己的支持，Margaret滿懷感謝。她指父母經常在早上5時起床，陪她出門去訓練，也會關注她每一場比賽。媽媽曾向當地媒體表示，無論大小比賽，每當Margaret勝出時，爸爸都會熱淚盈眶。

丈夫比我更早起去陪女兒，而我會盡量計劃好時間表，以及讓孩子吃得好，這算是我們家庭的分工。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：日跳6小時小息趕功課追學業 跳高新星鄧伊程感激跟得父母當後盾

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳