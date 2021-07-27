【乙型肝炎】8兄弟姊妹全帶病毒惟治療態度不一　數人演變成肝衰竭肝癌相繼離世

▲ 陳教授（右）指出，本港要達致消除肝炎的目標具有一定挑戰性（受訪者提供）

乙型肝炎病毒猶如無聲殺手，一旦錯過黃金治療期，乙肝病情將難以逆轉，轉時演變至肝衰竭和肝癌。黎家8名子女，全部確診為乙肝，惟因病情管理不一，最終其中數人的乙肝演變至突發性肝衰竭、肝硬化和肝癌，並相繼離世。

現年69歲，從事室內設計的黎先生，在25年前一次例行身體檢查中，發現感染乙型肝炎病毒，亦是家中最先確診，多年來積極接受抗病毒藥物治療、定期覆診、改善生活習慣、遠離酒精去管理病情，可惜另外7名同樣驗出帶病毒的哥哥和姐姐對治療態度卻不一：

部分人會自行服用中藥、未有做深入的身體檢查，甚至確診後沒有定期覆診，最終其中幾位家人的乙肝演變至突發性肝衰竭、肝硬化和肝癌，並相繼離世。

▲ 黎先生一家受乙肝影響，其中幾位家人的乙肝演變至突發性肝衰竭、肝硬化和肝癌，並相繼離世（受訪者提供）

目前本港約有54萬名乙肝患者及2.2萬名丙肝患者，明（28日）為世界肝炎日，今年主題為「肝炎不能等」，中大醫學院於去年2月，就對乙肝和丙肝的傳播途徑及預防方法，訪問了500名18歲或以上的香港市民，發現逾6成受訪者誤將社交接觸、食物污染及蚊子傳播視為傳播風險，亦約有4成受訪者誤以為或不確定乙肝及丙肝可以透過空氣傳播；只有一半（50%）受訪者意識到乙肝和丙肝可通過性接觸傳播。

在預防方面，調查結果顯示受訪者對乙肝有較高的認識，只有約3成半（37.6%）受訪者不知道或不確定乙肝可透過接種疫苗來預防；然而，超過8成（81%）受訪者錯誤以為或不確定丙肝可透過接種疫苗來預防。

調查結果反映受訪者對定期檢測肝臟的意識不足，宜加強定期檢測的推廣，只有5成半(55.8%) 受訪者於最近兩年曾進行身體檢查；最近兩年曾進行身體檢查的受訪者當中，近5成(48.7%)沒有接受肝臟檢查；近7成(67.6%)受訪者不了解自己家族​病患史。

香港中文大學醫學院榮譽教授陳力元指出，要在2030年前實現世界衞生組織消除肝炎威脅的目標具挑戰性，他補充，乙肝未演變至肝硬化前，正是乙肝的黃金治療期，由於乙肝未必有明顯病徵，很多時候要透過患者接受身體檢查而無意發現。

他建議對於家屬、配偶屬已確診的高風險人士，應定期接受身體檢查，尤其是肝臟檢查，家庭醫生亦可留意病人的病史和家族史，鼓勵高風險人士定期進行肝臟檢查，以發掘更多潛在患者。

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責任編輯：鄧凱文