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【球衣風波】港協暨奧委會稱全力提供協助　並檢視運動員比賽服飾制定指引

社會 17:31 2021/07/26

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就伍家朗的球衣風波，港協暨奧委會稱正全力提供協助。（路透社）

港隊羽毛球運動員伍家朗的球衣引發連串風波，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）今日（26日）發稿指，現正全力提供協助，未來將會與各體育總會就此問題商討，檢視是否需要就運動員比賽時的服飾制定要求及指引，以便運動員能更專注比賽，為港爭光。

港協暨奧委會在稿中指出，FILA與港協暨奧委會自2011年起合作，為中國香港代表隊設計國際綜合項目運動會禮儀制服及休閒服，讓運動員在出席特定場合：如授旗典禮、開幕儀式、頒獎儀式及會見傳媒等時候穿著。

而個別運動項目比賽時所穿的衣著，因有其特別的物料及設計要求和國際單項體育聯會的規定，比賽服飾會因應不同需要，由運動員所屬的體育總會協調統籌，以確保符合國際奧委會及國際單項體育聯會的要求，符合參賽規定，而港協暨奧委會並無加入額外規定。

就是次事件，港協暨奧委會明白社會大眾關注事件，現正全力提供協助。未來將會與各體育總會就此問題商討，檢視是否需要就運動員比賽時的服飾制定要求及指引，以便運動員能更專注比賽，為港爭光。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：陳梓蔚

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