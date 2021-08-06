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【開學系列】PET膠水樽不可長期使用　理大專家：有機會釋放塑化劑致早熟

兒童健康 11:39 2021/08/06

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PET膠水樽不可長期使用，理大專家接受TOPick訪問時表示，PET製造的水樽有機會釋放塑化劑引致早熟。

新一學期即將來臨，不少家長均會為子女準備開學用品，家長選水樽時，記得要留意標籤。理工大學未來食品研究院督導委員會成員梁嘉聲博士表示，如水樽塑膠材料是PET（樹脂），最多只有盛載攝氏70度熱水，且不能長期重覆使用，因長期使用，有機會釋出干擾内分泌的塑化劑，引起早熟風險。

理工大學未來食品研究院督導委員會成員梁嘉聲博士稱，由PET製造的水樽不能長期使用。（越玲瓏攝）

梁嘉聲博士近日接受TOPick訪問時表示，不少水樽在樽底會印有一個以箭嘴組成的三角形標誌，內有回收編碼1至7，食物包裝材料包括編碼1、2、4、5、7。梁博士稱，如水樽塑膠材料是PET，最多只可盛載攝氏70度熱水，超過塑料會開始變軟，且不能長期重復使用，

長期使用會釋放塑化劑，PET用得耐，接觸光會有輕微分解，有機會釋放會干擾内分泌的塑化劑，引起早熟風險。

梁嘉聲博士分析不同水樽的用料及教大家認識三角形標誌的意思。（越玲瓏攝）

他強調，如水樽只是用來裝水，風險不大，因塑化劑水溶性較低，脂溶性較高。至於塑化劑，則對承認影響較細，對嬰兒和幼兒的風險、影響較大。

如水樽由PET製造，不能長期使用。（黃存新攝）

同場加映：9款標示不含BPA、不含BPS水樽清單如下：

標示BPA-FREE不一定安全

市面上水樽常見標示BPA-FREE、不含BPS，或水樽樽底印有三角形標誌7，梁博士稱，製造商見禁用BPA，故轉用其他材料，如BPS、BPF等不同類型的化學品，並衍生BPA-FREE出現。他認為，BPS、BPF等分子結構亦都是差不多，是否存在問題還在研究中，但相信存在風險，梁博士又稱，水樽標示BPA-FREE不一定安全，

BPA -FREE不是絕對安全，可能含有BPS，有少少風險，最好只是裝水，因水溶性低，因此即使釋出BPA的濃度亦較低，變相風險低，別裝其他飲料，如牛奶、果汁等，容易釋放化學物。

梁博士亦稱，難以從外觀得知膠水樽有否安全，相對來説，水樽在樽底的三角形標誌風險不是那麽高，因7號可高溫，耐熱溫度可達130、150度以上且不會變型。

同場加映：15款BPA-Free 水樽及其他水樽清單如下：

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共聚酯需了解塑料性質 安全性不詳

至於部分水樽塑料成分是Tritan，共聚酯(PCTG)、矽膠等。梁博士稱，矽膠軟身，釋放化學物質比較低。而共聚酯Tritan是指數種2-3種塑料加起來，令它有硬度、透明度，但要先了解是什麽塑料，要看耐熱性，變相不知它的安全性。

建議選熱耐度高金屬樽

梁博士提醒，水樽内的水不能放太久，大約半日至一日便要換水，另需清洗乾淨水樽。清洗時記得要清洗旋轉位及瓶蓋，然後讓水樽自然乾或烘乾。他建議家長選購水樽時，應選耐熱度高水樽，愈高愈堅固，如金屬水樽；另亦可選擇玻璃材料水樽，透明且方便觀察水樽磨蝕程度。

【開學系列】水樽含BPS干擾荷爾蒙致早熟 兒童水樽點揀最安全？

同場加映：燒賣蛋糕當早餐影響專注力　營養師推介營養早餐上堂不再遊魂

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責任編輯：黃存新、梁節儀

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