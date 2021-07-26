【土地規劃】陳茂波倡基建先行助釋放土地　北環綫若增車站可多建7萬個單位

▲ 陳茂波認為，基建先行有助釋放更多土地。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，交通基建先行，有助釋放更多土地，例如深港接壤的區域，可以隨住口岸交通基建配套，釋出土地，如果北環綫適合增加車站，釋出的土地更足夠興建7萬個住宅單位。

陳茂波接受報章訪問時提到，香港與深圳接壤區域有大片土地，在粵港澳大灣區及港深緊密合作背景下，有其戰略性，是值得重新考量定位。他補充，2016年擬訂的「香港2030+」，已提出交通基建先行的發展模式，有助釋放更多土地，更易將人口及工商業重新布局。

他又認為，規劃發展須精簡程序、加快審批，現時發展局已設立「項目促進辦公室」，協調各部門處理較大型私人住宅項目的審批環節，如規劃申請、地契修例等，也有小組負責檢視，不同審批過程有否重疊，最近更將工作擴至檢視法定程序，爭取在下屆立法會，提出修例建議，例如城規條例、土地收回條例、道路工程條例等，以精簡流程。

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責任編輯：陳宛彤