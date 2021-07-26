  • 32°C
香港時間 : 2021726日 (週一) 18:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【土地規劃】陳茂波倡基建先行助釋放土地　北環綫若增車站可多建7萬個單位

政治 17:41 2021/07/26

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

陳茂波認為，基建先行有助釋放更多土地。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，交通基建先行，有助釋放更多土地，例如深港接壤的區域，可以隨住口岸交通基建配套，釋出土地，如果北環綫適合增加車站，釋出的土地更足夠興建7萬個住宅單位。

陳茂波接受報章訪問時提到，香港與深圳接壤區域有大片土地，在粵港澳大灣區及港深緊密合作背景下，有其戰略性，是值得重新考量定位。他補充，2016年擬訂的「香港2030+」，已提出交通基建先行的發展模式，有助釋放更多土地，更易將人口及工商業重新布局。

他又認為，規劃發展須精簡程序、加快審批，現時發展局已設立「項目促進辦公室」，協調各部門處理較大型私人住宅項目的審批環節，如規劃申請、地契修例等，也有小組負責檢視，不同審批過程有否重疊，最近更將工作擴至檢視法定程序，爭取在下屆立法會，提出修例建議，例如城規條例、土地收回條例、道路工程條例等，以精簡流程。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【強烈譴責】陳茂波斥美國國務院報告惡意抹黑　稱香港投資環境更趨穩定
21:59 2021/07/22
【強烈譴責】陳茂波斥美國國務院報告惡意抹黑　稱香港投資環境更趨穩定
【土地房屋】陳茂波：2049年或之前　香港必須告別劏房
15:41 2021/07/25
【土地房屋】陳茂波：2049年或之前　香港必須告別劏房
【5000元消費券】逾630萬人登記8.1收款　陳茂波盼市民開心「使咗去」
22:08 2021/07/25
【5000元消費券】逾630萬人登記8.1收款　陳茂波盼市民開心「使咗去」

你可能感興趣

【強烈譴責】陳茂波斥美國國務院報告惡意抹黑　稱香港投資環境更趨穩定
21:59 2021/07/22
【強烈譴責】陳茂波斥美國國務院報告惡意抹黑　稱香港投資環境更趨穩定
【土地房屋】陳茂波：2049年或之前　香港必須告別劏房
15:41 2021/07/25
【土地房屋】陳茂波：2049年或之前　香港必須告別劏房
【5000元消費券】逾630萬人登記8.1收款　陳茂波盼市民開心「使咗去」
22:08 2021/07/25
【5000元消費券】逾630萬人登記8.1收款　陳茂波盼市民開心「使咗去」
陳茂波 北環綫 香港2030+ 大灣區 財政司 基建

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】